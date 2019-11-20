22 ноября 2019

Сегодня в мире отмечается День сыновей. Знал об этом давно. И столь многим хотелось в связи с этим поделиться. И о своих сыновьях. И о своём же сыновстве. А потом решил рассказать вам, друзья мои, одну короткую историю, которая лучше глубокомысленных рассуждений способна передать самое в этой теме, на мой взгляд, важное.

На скамеечке перед домом сидели, греясь на солнышке, отец и взрослый уже сын. День был выходной, никто никуда не спешил. Сын читал газету, а отец думал о чём-то своём. Вдруг, заметив маленькую шуструю птичку, севшую на ветку соседнего дерева, отец громко спросил:

- Что это?

Оторвавшись от газеты и бросив беглый взгляд на дерево, сын ответил:

- Воробей.

Прошло несколько минут. Сын продолжал читать. Отец по-прежнему наблюдал за беспокойной птицей, перелетавшей с ветки на ветку.

- Что это? — снова спросил отец.

- Воробей, — снова ответил сын. — Разве ты сам этого не видишь?

Когда через какое-то время отец задал всё тот же вопрос, сын, отложив в сторону газету, с недоумением посмотрел на отца и сказал:

- Не могу понять, ты действительно интересуешься этим или просто испытываешь моё терпение?

Вместо ответа отец махнул рукой и направился к дому. Вскоре он вышел, держа в руке старый потрёпанный дневник. Сын знал, что у отца было несколько таких тетрадей, в которые он записывал свои наблюдения, когда сынишка был ещё маленьким. И вот одну из этих толстых тетрадей отец сейчас держал в руках, перелистывая пожелтевшие страницы в поисках какой-то записи. Наконец, нашёл.

- Вот, почитай, — отец протянул сыну запись, начинавшуюся словами ''22 ноября, пятница…''

Дальше ровным отцовским почерком было написано: «'Сегодня гуляли с сыном в парке. Он, увидев маленькую птичку, спросил: «'Что это, папа?'' «'Воробей'', — ответил я. Он снова спросил. И я снова ответил. Ему это, наверное, показалось забавным, потому что он продолжал спрашивать одно и то же. А я терпеливо отвечал, прижимая его к себе и вдыхая родной запах его волос. Он 21 раз спросил «'Что это?'' И я ровно 21 раз ему ответил: ''Воробей''… К своему удивлению, заметил, что меня это ничуть не раздражает''.

Подняв голову, сын посмотрел на отца, всё так же молча продолжавшего наблюдать за птицей. Сын подошёл к отцу сзади, прижался лицом к его давно уже не такой широкой, как в детстве ему казалось, спине и долго стоял, слушая глухие неровные удары отцовского сердца…

Всем сегодняшним именинникам (и всем сыновьям!) позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.