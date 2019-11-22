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В центре Киева перевернулся Porshe: эксклюзивные фото с места аварии
В пятницу, 22 ноября, утром на улице Старонаводницкой, недалеко от бульвара Дружбы Народов, потерпел крушение престижный и дорогой Porsche. Ранее в Киеве на проспекте Палладина под колесами Skoda погиб молодой мужчина.
Предварительно установлено, что машина двигалась в сторону моста Патона, на закруглении дороги вышла из повиновения водителю и налетела на отбойник. Кувыркаясь, автомобиль едва не оказался на территории расположенной недалеко автобазы «Киевводоканала».
В результате ДТП поврежден светофор и еще два автомобиля — «москвич» и Volkswagen. По рассказам очевидцев, в машине находилось четверо молодых людей: два парня и две девушки. Троим оказали помощь на месте, а, предположительно, водитель была госпитализирована. Есть все основания считать, что девушка управляла машиной, будучи навеселе.
Номерные знаки с Porsche были сняты. Согласно информации правоохранителей, пока не установлено, где и у кого находятся документы на машину и водительское удостоверение. Начато расследование.
Ранее в Киеве полупустой Голосеевский проспект не поделили автомобили Mercedes и Volkswagen.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!