Борьба окончена: танкер под Одессой лег на бок (фото, видео)

Происшествия

Терпящий бедствие в Черном море танкер Delfi под флагом Молдовы лег на борт под Одессой. Об этом свидетельствуют новые фото и видео с места крушения.

Із кожною хвилею складається враження, що судно зараз перевернеться. Один з двох якорів воно втратило ще 14 листопада. Корпус лежить на хвильоломі pic.twitter.com/h7hzrJZI8v — Michael Shtekel (@mishajedi) 22 ноября 2019 г.

«Судно легло на борт и утратило плавучесть — это все, конец приключениям», — написал в сети одесский журналист Руслан Форостяк.

Он прогнозирует, что судно застрянет на пляже до весны, а там его разрежут на части и вывезут в пункт приема металлолома.

Напомним, ранее стало известно, что на борту судна находятся трое членов экипажа, и все они являются гражданами Украины. Тем не менее они отказываются подать сигнал SOS и эвакуироваться с судна самостоятельно, ожидая распоряжений от судовладельца.



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