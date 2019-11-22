Депутат заявила о протягивании «поправки Геруса» через комитет с нарушением регламентных норм

Политика

Председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус протянул через комитет решение о возобновлении импорта электроэнергии из России с нарушением регламентных норм. Об этом заявила народный депутат, член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Анна Скороход.

«Относительно импорта из России, это была поправка Андрея Геруса, которую он лично попросил поддержать. И даже с первого раза она не прошла, прошла только со второго раза за полчаса до заседания Верховной Рады», — рассказала Скороход.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, которая позволила закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter