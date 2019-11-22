Суд принял решение по апелляции экс-бойцов "Торнадо"

Происшествия

Приговоры бойцам батальона «Торнадо», которых обвиняют в похищениях, пытках, убийствах жителей Донбасса в начале вооруженного конфликта на востоке страны, оставили в силе. Такое решение принял Киевский апелляционный суд, признав правомерность решения суда первой инстанции, сообщает УНН.

Напомним, Оболонский районный суд столицы приговорил восьмерых бойцов бывшей роты спецназначения МВД «Торнадо» на разные сроки, от 8 до 11 лет лишения свободы, а еще трех — к условным наказаниям.



Наибольшие сроки получили командир роты Руслан Онищенко и гражданин Беларуси Даниил Ляшук — 11 и 10 лет лишения свободы соответственно. Заместителю командира Николаю Цукурову назначили наказание в виде 9 лет тюрьмы, Ильи Холоду — 9,5 лет. Трое других фигурантов дела — Борис Гульчук, Максим Глебов, Никита Кущ получили по 9 лет, а Анатолий Пламадяла — 8 лет за решеткой. Еще четырех приговорили к 5 годам «условно» (с испытательным сроком). Это Юрий Шевченко, Роман Иваш, Андрей Демчук, и Никита Свиридовский.



В общем обвинения «торнадовцев» включали, в частности создание преступной организации, превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, незаконное лишение свободы или похищении человека, пытки, доведение лица до покушения на самоубийство, насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом и тому подобное.

Находясь в СИЗО, после вынесения приговора, «торнадовцы» устроили бунт, после чего были «расселены» в разные учреждения отбывания наказания.

Как сообщали «ФАКТЫ», бывший «торнадовец» Илья Холод в СИЗО забил до смерти арестанта Киевского следственного изолятора. Инцидент произошел в апреле 2017 года. Обвиняемый во время прогулки вступил в словесный конфликт с другим арестантом. В ходе конфликта он нанес 56-летнему мужчине тяжкие телесные повреждения, от которых последний скончался. В результате Холоду, помимо девяти с половиной лет тюремного заключения, к которым его приговорил Оболонский райсуд Киева, грозит дополнительный срок до 10 лет.

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