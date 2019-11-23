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Спорт

У экс-тренера «Реала» диагностировали рак (фото)

14:15 23 ноября 2019 66
Вандерлей Лушембурго
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Врачи диагностировали у бывшего главного тренера мадридского «Реала» Вандерлея Лушембурго рак кожи, сообщает Globoesporte.

67-летний бразильский специалист, ныне работающий на родине с «Васку да Гама», прошел биопсию, по итогам которой одно из пятен оказалось злокачественным. Врачи рекомендовали тренеру в течение трех месяцев сделать операцию. Сам Лушембурго пока не решил, стоит ли делать ее сейчас или же после окончания чемпионата Бразилии.

Операция считается простой, но в таком случае специалисту все равно придется пропустить тренировки своего клуба, который занимает в бразильской серии А 10-е место.

Отметим, что в своей карьере Вандерлей Лушембурго возглавлял 19 (!) бразильских клубов, тренировал сборную Бразилии, а также работал в Саудовской Аравии с «Аль-Иттихадом» и «Аль Шабабом», в Китае с ФК «Тянцзинь Сунцзян» и в Испании с «Реалом», у руля которого он стоял в 2004—2005 годах.

В Королевском клубе Вандерлей Лушембурго тренировал нынешнего наставника «Реала» Зинедина Зидана

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у супруги футболиста «Интера» Раджи Наингголана обнаружили рак.

Фото ФК «Васку да Гама»

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