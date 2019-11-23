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Происшествия

Шторм в Азовском море: с острова Бирючий эвакуировали еще 5 человек (видео)

15:15 23 ноября 2019 34
шторм
Инф. «ФАКТОВ»

С острова Бирючий в Азовском море продолжается эвакуация людей. Остров после разгулявшегося шторма 20 ноября остался без связи с побережьем и без электроэнергии. Людей, застигнутых непогодой на Бирючем, пришлось вывозить специальной техникой, способной передвигаться по бездорожью.

С утра 23 ноября с острова были эвакуированы пять человек, медицинская помощь спасенным не понадобилась. Кроме того, бригады Госслужбы по чрезвычайным ситуациям вытащили застрявший в песке трактор Т-150.

Что касается оборванной линии электропередачи, то к 10.30 восстановительные работы на острове Бирючий завершены, электроэнергия снова поступает на объекты.

Погодные условия на Азовском побережье остаются сложными. По-прежнему бушует штормовой восточный ветер с порывами до 18 м/с. Уровень воды на Федотовой косе повысился, затоплены базы отдыха в курортной Кирилловке. Тем не менее, жители курортного поселка эвакуацию не запрашивали, просьбы о помощи от граждан не поступали.

Напомним, с 20 ноября на Азовском побережье бушует шторм, в первые дни наблюдались волны высотой до двух метров, а порывы ветра достигали 28 м/с.

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