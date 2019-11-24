«Мальме» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Спорт

В четверг, 28 ноября, киевское «Динамо» сыграет поединок пятого тура групповой стадии Лиги Европы на 21-тысячном стадионе шведского «Мальме» (начало — в 22:00, телетрансляция — «Футбол 2»). В столице Украины, как известно, динамовцы победили шведов — 1:0.

Корреспондент «ФАКТОВ» проведет со «Сведбанк Арены» онлайн-трансляцию поединка подопечных Уве Реслера и Алексея Михайличенко, за которой вы можете следить в этой новости.



Положение в группе

После четырех туров турнирную таблицу группы В Лиги Европы возглавляют «Копенгаген» и «Динамо», набравшие по 6 очков, у «Мальме» — 5 пунктов, у «Лугано» — 2.

Вице-чемпион Украины в первом туре победил на своем поле «Мальме» — 1:0, после чего трижды сыграл вничью: в гостях с «Лугано» — 0:0, а также на киевском «Олимпийском» и арене «Паркен» в Копенгагене с датчанами с одинаковым счетом 1:1 (кстати, «бело-синим» принадлежит рекорд по количеству мирных исходов в основной сетке Лиги Европы — 22).

«Мальме» стартовал с поражения в Киеве (0:1), затем дома разошелся миром с «Копенгагеном» — 1:1, в также победил «Лугано» в родных стенах (2:1) и сыграл со швейцарцами вничью в гостях (0:0).

Видеообзор матча «Динамо» — «Мальме» — 1:0

Отметим, что победа в Швеции гарантирует команде Алексея Михайличенко выход из группы, а вот в случае ничьей или поражения есть риск оказаться в квартете третьим лишним.

Напомним, что в другом поединке в группе В 28 ноября в Санкт-Галлене сразятся швейцарский «Лугано» и датский «Копенгаген».

Арбитр из Чехии

Работать на поединке в Мальме УЕФА доверил судейской бригаде из Чехии во главе с 42-летним рефери ФИФА Павлом Краловцем (ассистенты — Иво Надворник и Томаш Мокруш, четвертый судья — Мирослав Зелинка). В молодости арбитр играл в футбол, однако тяжелая травма (разрыв ахиллова сухожилия) полученная в 1993 году, вынудила его завязать с карьерой игрока и, по предложению отца, перейти в судейство. Краловец, судивший матчи Олимпиады-2012 и Евро-2016, по основной специальности инженер.

В прежние годы чешский рефери восемь раз работал на поединках с участием украинских команд: «Фулхэм» — «Днепр» — 3:0 в 2011-м, Украина — Болгария — 3:0 в 2011-м, «Порту» — «Динамо» — 3:2 в 2012-м, Польша — Украина — 1:3 в 2013-м, «Шахтер» — «Манчестер Юнайтед» — 1:1 в 2013-м, «Челси» — «Динамо» — 2:1 в 2015-м, «Шахтер» — «Брага» — 4:0 в 2016-м и Украина — Северная Ирландия — 0:2 на Евро-2016.

Павел Краловец

Прощальный матч Розенберга

По окончании шведско-украинского противостояния на стадионе состоятся проводы из большого футбола самого знаменитого футболиста нынешнего «Мальме» — 37-летнего экс-форварда «Аякса», «Вердера», «Расинга» и «ВБА» Маркуса Розенберга, который в 372 матчах в футболке шведского клуба забил 140 мячей.

По такому случаю ФК «Мальме» даже выпустил специальные футболки с изображением экс-футболиста сборной Швеции (33 матча, 6 голов), которые болельщики могут приобрести в клубном магазине за 1000 шведских крон (примерно 10 долларов).

Маркус Розенберг в футболке, выпущенной к прощальному поединку форварда

Стадион «Сведбанк Арена»

Домашний стадион «Мальме» «Сведбанк Арена», построенный на месте старой арены, принимавшей поединки ЧМ-1958 и Евро-1992, способен принять на международных матчах 21 тысячу болельщиков (название арены было продано клубом шведскому банку в 2007 году).

В 2009-м стадион, строительство которого обошлось примерно 65 млн евро, принимал поединки чемпионата Европы среди молодежных команд (U21), в том числе финал.

«Сведбанк» — четвертая по вместимости арена страны. Больше болельщиков на своих трибунах способны принять стадион клубов «Хаммарбю» и «Юргордена» столичная «Теле 2 Арена» (30 тысяч мест), «Уллеви» в Гетеборге (43 тысячи) и «Фриндс Арена» в Сольне (50 тысяч), на которой своих соперников принимают АИК и сборная Швеции.

Домашняя арена «Мальме»

День в истории

В своей истории динамовцы трижды проводили еврокубковые матчи 28 ноября и каждый раз в этот день проигрывали: «Локомотив» (Болгария) — «Динамо» — 1:0 в 1979-м, «Бешикташ» — «Динамо» — 3:1 (Ринкон) в 2002-м и «Генк» — «Динамо» — 3:1 (Ярмоленко) в 2013-м.

Видеообзор матча «Генк» — «Динамо» — 3:1 (28 ноября 2013 года)

«Динамо» сыграет в Швеции спустя 41 год

До сентябрьского поединка «Динамо» и «Мальме» на киевском «Олимпийском» единственный раз еврокубковые пути соперников пересекались четыре с лишним десятилетия назад. В далеком уже 1978-м шведы во втором круге Кубка европейских чемпионов прошли киевлян (0:0 — в гостях, 2:0 — дома) и впоследствии дошли до финала в Мюнхене, где уступили английскому «Ноттингем Форест» (0:1).

Видеообзор поединка «Мальме» — «Динамо» — 2:0 (1 ноября 1978 года)

Динамовцы с другими соперниками из Швеции не пересекались, а вот «Мальме» еще четырежды противостоял украинским клубам на групповой стадии еврокубков (одна победа и три поражения): с «Металлистом» — 1:4 дома и 1:3 в гостях в 2001-м, а также с «Шахтером» — 1:0 на своем поле и 0:4 на выезде в 2015-м.

Состав «Динамо» дороже в пять раз

По данным авторитетного немецкого портала transfermarkt. de, состав «Динамо» дороже общей стоимости игроков «Мальме» в пять с лишним раз (98,2 млн евро против 18,9 млн).

У шведов больше других стоят датский опорный полузащитник Андерс Кристиансен (1,5 млн евро), еще один датчанин, игрок обороны Йонас Кнудсен и исландский полузащитник Арнер Траустасон (оба — по 1,3 млн), а также шведский форвард Маркус Антонссон, игроки средней линии — датчанин Сорен Рикс и швед Оскар Левицки и дуэт шведских защитников Эрик Ларссон и Фелих Беймо, контракт которого принадлежит немецкому «Вердеру» (все — по 1,2 млн).

Шестерку самых дорогих футболистов украинского клуба сформировали: Виктор Цыганков (20 млн евро), Беньямин Вербич, Виталий Миколенко (оба — по 6 млн), Соль (5 млн), а также Сергей Сидорчук и Тамаш Кадар (4,5 млн).

В свое время самый дорогой футболист «Мальме» Андерс Кристиансен сыграл четыре матча за сборную Дании



Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире поединок «Мальме» — «Динамо».

Фото ФК «Мальме», ФК «Динамо», Getty Images

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