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Детский омбудсмен Николай Кулеба тяжело пострадал в ДТП: первые подробности ЧП (фото, видео)
Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП с двумя сыновьями. В настоящее время они находятся в реанимации, сообщили источники ZN.UA.
Известно, что больше всего пострадал старший сын чиновника, Тимофей.
Другие подробности ДТП неизвестны.
Факт аварии подтвердили в соцсети друзья политика.
В паблике Киев Оперативный опубликовали фото с места ДТП.
Судя по опубликованным фото, авто Кулебы не разминулось с микроавтобусом и влетело в отбойник.
Попал в кадр и сам момент столкновения автомобилей.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о жутком ДТП на трассе Киев-Чернигов, жертвами которого стали два пешехода.
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