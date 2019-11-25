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Из-за подлого обстрела боевиков на Донбассе горело село: в штабе ООС показали видео
На Донбассе обстрел боевиков привел к масштабному пожару на территории поселка Березовое (Донецкая область). Шесть зданий сгорели полностью, сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил. Напомним, ранее боевики обстреляли автомобиль украинских военных прямо в населенном пункте.
Провокацию российско-террористические войска устроили около 18:00 24 ноября. Они применили крупнокалиберные пулеметы, причем с трассирующими и бронебойно-зажигательными боеприпасами.
В результате обстрела загорелась сухая трава, а сильный ветер привел к быстрому распространению огня на расположенный неподалеку дачный поселок.
Гражданское население не пострадало — его военнослужащие ВСУ оперативно эвакуировали.
Локализовать возгорание удалось около 23:00.
Военные опубликовали видео с места событий.
Напомним, в середине ноября при обстреле боевиков пострадал дачный поселок «Акация» под Авдеевкой.
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