Жеребьевка Евро-2020: онлайн-трансляция церемонии в Бухаресте

Спорт

В субботу, 30 ноября, в здании ROMEXPO в столице Румынии Бухаресте состоится церемония жеребьевки финального турнира чемпионата Европы по футболу, по итогам которой своих соперников в группе, в частности, узнает сборная Украины (начало — в 19:00).

Напомним, что матчи Евро-2020 с 12 июня по 12 июля 2020-го примут 12 городов 12 стран — Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Бильбао и Амстердам.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию церемонии в столице Румынии, за которой вы сможете следить в этой новости.

Украина сыграет с Нидерландами

УЕФА заранее утвердил места проведения поединков в каждой группе Евро-2020. Условия нынешней жеребьевки таковы (хозяева турнира как минимум два поединка в группе проведут у себя в стране), что некоторые сборные уже знают своих соперников. Пусть и не всех.

Поскольку команда Андрея Шевченко не может оказаться в одной группе с представителями первой «корзины», то «желто-синие» точно не попадут в квартет А (с Италией), D (с Англией), Е (с Испанией) и F (с Германией). Кроме того, не забываем, что Украину разведут с Россией, а это означает, что нашей сборной нет места и в квартете В. Остается группа С, где оппонентом команды Украины точно станет сборная Нидерландов.

Более того, уже известно, что матчи группы С на Евро-2020 с участием команды Шевченко запланированы на 14, 18 и 22 июня. Одну игру (с голландцами) сборная Украины проведет на «Йохан Кройфф Арене» в Амстердаме, а еще две — на «Арене Национале» в Бухаресте.

В случае выхода из группы с первого места «желто-синие» сыграют в 1/8 финала в Будапеште, со второго — в Лондоне. Есть и третий вариант, поскольку в плей-офф выйдут также четыре лучшие команды, из занявших в группах третьи места. В этом случае у «желто-синих» есть шансы сыграть в 1/8-й финала как в Глазго, так и в Бухаресте (а в четвертьфинале — в Санкт-Петербурге).

Группа А. Рим (Италия), Баку (Азербайджан) — Италия, Уэльс или Финляндия.

Группа В. Санкт-Петербург (Россия), Копенгаген (Дания) — Бельгия, Россия, Дания, Уэльс или Финляндия.

Группа С. Амстердам (Нидерланды), Бухарест (Румыния) — Украина, Нидерланды, один из победителей плей-офф Лиги наций.

Группа D. Лондон (Англия), Глазго (Шотландия) — Англия, один из победителей плей-офф Лиги наций.

Группа Е. Бильбао (Испания), Дублин (Ирландия) — Испания, один из победителей плей-офф Лиги наций.

Группа F. Мюнхен (Германия), Будапешт (Венгрия) — Германия, один из победителей плей-офф Лиги наций.

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Состав «корзин»

Перед жеребьевкой финального турнира чемпионата Европы по итогам отборочного турнира сформированы четыре «корзины».

«Корзина» 1: Бельгия, Италия (хозяин), Англия (хозяин), Германия (хозяин), Испания (хозяин), Украина.

«Корзина» 2: Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Нидерланды, Россия (хозяин).

«Корзина» 3: Португалия Турция, Дания (хозяин), Австрия, Швеция, Чехия.

«Корзина» 4: Уэльс, Финляндия, победитель плей-офф 1, победитель плей-офф 2, победитель плей-офф 3, победитель плей-офф 4.

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Последние четыре путевки на Евро

По итогам состоявшейся 22 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне жеребьевки плей-офф Лиги наций определились пары команд, которые разыграют четыре последние путевки в финальный турнир чемпионата Европы.

Напомним, что полуфиналы состоят из одного матча (будут сыграны 26 марта на полях команд, у которых более высокий рейтинг по итогам отбора к Евро-2020). Финалы, намеченные на 31 марта, состоятся на стадионах победителей первых пар. Четыре счастливчика поедут на Евро-2020.

Путь А

Болгария — Венгрия

Исландия — Румыния

Путь В

Босния и Герцеговина — Северная Ирландия

Словакия — Ирландия

Путь С

Норвегия — Сербия

Шотландия — Израиль

Путь D

Грузия — Беларусь

Северная Македония — Косово

Также состоялась дополнительная жеребьевка, которая определила, что сборная Дании все три матча группового этапа Евро-2020 проведет дома. А вот команда России сыграет две игры в Санкт-Петербурге, а одну (с датчанами) — в Копенгагене.

Кстати, если сборная Румынии, расставшаяся недавно с главным тренером (Космина Контру уже заменил экс-наставник «молодежки» Мирел Рэдой), выиграет плей-офф, то как команда-хозяйка автоматически попадет в группу С к Украине и Нидерландам. В ином случае, еще одним оппонентом подопечных Андрея Шевченко в квартете станет, скорее всего, сильнейший из пути D — Грузия, Беларусь, Северная Македония или Косово.

Города и стадионы Евро-2020

Финал и полуфиналы

Лондон (Англия): «Уэмбли»

Три матча группового этапа, один четвертьфинал

Баку (Азербайджан): «Олимпийский»

Мюнхен (Германия): «Арена Мюнхен»

Рим (Италия): «Стадио Олимпико»

Санкт-Петербург (Россия): «Санкт-Петербург»

Три матча группового этапа, один поединок 1/8 финала

Амстердам (Нидерланды): «Йохан Кройфф Арена»

Бильбао (Испания): «Сан-Мамес»

Бухарест (Румыния): «Арена Национале»

Будапешт (Венгрия): «Ференц Пушкаш»

Глазго (Шотландия): «Хэмпден Парк»

Дублин (Ирландия): «Дублин Арена»

Копенгаген (Дания): «Паркен»

Лондон (Англия): «Уэмбли»

На знаменитой лондонской арене «Уэмбли» состоятся семь поединков финального турнира чемпионата Европы-2020

Призовые от УЕФА и стоимость билетов

Каждому участнику финального турнира УЕФА перечислит 9,25 млн евро. Кроме того, чемпион Европы 2020 года получит 10 млн евро призовых от УЕФА, финалист — 7 млн, полуфиналисты — по 5 млн, четвертьфиналисты — по 3,25 млн, участники 1/8 финала — по 2 млн. Каждая победа в группе принесет сборной 1,5 млн евро, каждая ничья — 750 тысяч.

Отметим, что билеты на Евро-2020 (в зависимости от категории, города и стадии турнира) стоят от 30 до 945 евро. К примеру, чтобы попасть на игру сборной Украины в Бухаресте, любителям футбола придется заплатить 30, 75 или 125 евро, а в Амстердаме — 50, 125 и 185 евро. Билеты на финал на «Уэмбли» будут стоить 95, 295, 595 и 945 евро. Второй этап продажи билетов на официальном сайте УЕФА (и только там!) стартует 1 декабря.

Трофей Евро

Новый кубок, стоимость которого превышает 30 тысяч евро, вручается победителям чемпионата Европы с 2008 года. Серебряная чаша, изготовленная британской фирмой Asprey London, весит 8 килограммов и имеет высоту 60 сантиметров. Имена победителей выгравированы на задней части кубка.

Напомним, что ранее триумфаторам чемпионатов Европы вручали Кубок Анри Делоне, который был создан в 1958 году французским ювелиром Мишелем Шобийоном и носил имя первого генерального секретаря УЕФА, предложившего проводить розыгрыш европейских первенств.

Стилизованная серебряная амфора с барельефом была на 18 см ниже и на 2 кг легче нынешнего трофея, а также имела маленькую фигурку с мячом на тыльной стороне и мраморный постамент.

Первым обладателем Кубка Анри Делоне стала в 1960 году сборная Советского Союза, обыгравшая в финальном матче в Париже команду Франции (2:1 в дополнительное время). В числе триумфаторов оказался и киевский динамовец Юрий Войнов.

Кстати, копия главного трофея Евро будет передана на вечное хранение федерации, чья сборная выиграет турнир пять раз в общей сложности или три раза подряд. Пока ни того, ни другого никому сделать не удалось.

Мяч Uniforia

Официальный мяч Евро-2020, изготовленный компанией Adidas в Китае, получил название Uniforia (неологизм, сочетающий в себе английские слова Unity — единство и Euphoria — эйфория). Длина окружности — 68,5 — 69,5 см, диаметр — 22 см, вес — 420 — 445 г, уровень давления — 0,8 бара (плюс- минус 0,01 бара), материал — 100-процентный полиэстер.

Сфера состоит из шести соединенных между собой полиэстеровых панелей необычной формы, напоминающей пересеченные мосты или дороги. Панели соединены термическим бесшовным способом. Благодаря этой технологии мяч легче контролировать, а его влагопоглощение минимально. В течение 72 часов после накачивания мяч теряет всего 0,01 бара давления.

Поверхность мяча, на которой изображен логотип чемпионата, покрыта мелкими пупырышками для оптимального сцепления с бутсой, которые также помогают снизить сопротивление воздуха при полете.

Мяч белого цвета с цветными вставками. Черные мазки символизируют размытость границ и новый трансконтинентальный формат турнира. Цветные линии обозначают разнообразие состязаний и объединение различных культур Европы.

На поверхность мяча нанесены GPS-координаты каждого из 12 стадионов, на которых пройдут матчи финального турнира.

Кстати, Uniforia — 15-й мяч, выпущенный Adidas для финальных турниров чемпионатов Европы, и 17-й официальный мяч европейских первенств (на Евро-2016 и Евро-2020 для отбора и для финального турнира используются разные мячи).

Чемпионы Европы

За время существования турнира европейское первенство выигрывали сборные 10 стран, двух из которых уже не существует.

1960 год — СССР (Союз Советских Социалистических Республик)

1964-й — Испания

1968-й — Италия

1972-й — ФРГ (Федеративная Республика Германии)

1976-й — Чехословакия

1980-й — ФРГ

1984-й — Франция

1988-й — Нидерланды

1992-й — Дания

1996-й — Германия

2000-й — Франция

2004-й — Греция

2008-й — Испания

2012-й — Испания

2016-й — Португалия

Сборная Португалии во главе с Криштиану Роналду — действующий чемпион Европы

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что итальянский тренер нашей сборной Малдера похвастался тату с гербом и флагом Украины.

Фото Getty Images, uefa.com, ffu.ua



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