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Любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака

2020 год будет хорошим для тех, кто ценит отношения. Удачный год для создания семьи и рождения детей. Покровительница 2020 года Металлическая или Белая Крыса, которая станет хозяйкой уже с 25 января, поспособствует тому, чтобы в любви повезло всем.

А «ФАКТЫ» предлагают любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака.

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Овен

У представителей этого знака год будет очень ярким. Одиноким Овнам хозяйка года готовит судьбоносную встречу. Все знают, как вам тяжело угодить, но на этот раз вы найдете того человека, о котором мечтали.

Семейным Овнам не придется скучать. Уже во второй половине года, когда Марс переходит в ваш знак, понадобится вся мудрость, чтобы сохранить семью. Все недовольство партнером, которое копилось долгое время, даст о себе знать. Не спешите решать вопросы кардинально.

Телец

Уже в январе одинокие Тельцы могут встретить подходящего партнера, но вот длительность романа зависит только от вас.

Гороскоп рекомендует укреплять отношения в путешествиях, совместных занятиях. Вы думали, что служебные романы — это плохо? Не думайте так! Работа — это совместное занятие.

Семейные Тельцы будут вить гнездышко. Удачными будут ремонты, покупки недвижимости, мебели, техники.

Близнецы

У семейных Близнецов 2020 год будет спокойным. Таким спокойным, что им захочется страсти, а это может перерасти в измену. Не стоит заводить романы, лучше сосредоточьтесь на своих отношениях со второй половинкой, устраивайте ужины, поездки и совместные приключения.

Одинокие Близнецы в 2020 году будут весьма активно менять партнеров. Яркие романы, много эмоций и никакой стабильности. Но осенью вы встретите своего человека, не пропустите его.

Рак

Удачный год для Раков, которые смогут решить, чего хотят. Семейные представители знака могут планировать рождение детей, ремонт, покупку дома. Все это сложится.

Одинокие Раки встретят подходящего партнера, даже нескольких. Но вы сами не знаете, хотите ли отношений, поэтому свадьбы в 2020 году может и не быть.

Лев

Львам, которые уже давно в отношениях, стоит в 2020 году задуматься о свадьбе.

Семейным Львам гороскоп обещает счастье и много любви. Будет именно та гармония, о которой вы мечтали.

А вот у одиноких Львов не будет отбоя от предложений, но вам нужно выбрать одного человека, а не играть.

Дева

Семейным Девам гороскоп советует задуматься о совместной работе с партнером. Возможно, следует начать семейный бизнес — прибыльное дело, да и сблизит вас.

Одиноким Девам обещают много интересных встреч, но вы сами должны решать — хотите создавать семью или нет. И не стоит советоваться с друзьями, это не тот случай.

Весы

У одиноких Весов не все так просто. У вас будут встречи и расставания, хорошие моменты и плохие. Все зависит от вас, перестаньте тянуть воспоминания в новые отношения и верьте в себя.

Семейным Весам, у которых все хорошо, не стоит тревожиться. Все так и будет — хорошо и спокойно. Но если вы давно думали уйти из семьи, то в 2020 году сделаете это.

Скорпион

Скорпионам гороскоп советует реально смотреть на вещи и не увлекаться мечтами. У одиноких представителей знака будут романы, но не стоит привязываться.

Семейные Скорпионы будут улучшать быт, переезжать (возможно, даже в другую страну). И да, в 2020-м возможна беременность.

Стрелец

Одиноким Стрельцам встретится именно тот человек, которого они ждали. Но роман не начнется легко, а сплетни и интриги завистников могут все испортить.

Семейным Стрельцам в первой половине года стоит сделать все, чтобы отношения стали крепкими. Уже осенью начнутся проблемы, выдержат только крепкие пары.

Козерог

У Козерогов, которые сумели создать крепкую семью, все будет хорошо. Гороскоп обещает приятные изменения — покупку дома, рождение ребенка.

Но если ваши отношения желают лучшего, возможен развод. И такой развод, когда споры, ссоры и раздел имущества. Но вы сумеете найти компромисс.

Одиноким Козерогам стоит прислушиваться к людям, если они хотят найти свою половинку.

Водолей

Одиноким Водолеям стоит искать свою половинку на работе, в музеях, театрах. Не знакомьтесь на вечеринках и не оценивайте внешность.

Семейных Водолеев ждет переезд или капитальный ремонт, который повлияет на отношения.

Если вы в отношениях, но свадьбы еще не было, поспешите решить этот вопрос, но будьте готовы к сопротивлению со стороны родителей.

Рыбы

В первой половине года одинокие Рыбы могут встретить свою половинку и даже запланировать свадьбу.

Те, кто давно в отношениях, задумаются о свадьбе или расставании.

А вот у семейных Рыб все сложится отлично. Но осенью ваши отношения будут испытывать на прочность. Возможно, появятся слухи о неверности партнера.

Удачного вам года и счастья в личной жизни!

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