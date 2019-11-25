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Общество и люди

С первым днем зимы: поздравления и открытки

16:43 30 ноября 2019 108
Первый день зимы
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

1 декабря — прекрасный повод поздравить друзей и родственников с первым днем зимы.

«ФАКТЫ» собрали самые красивые поздравления и открытки.

Первый день зимы

Пусть эта зима будет особенной,
Пусть эта зима подарит тепло,
Пусть этой зимой оживают желанья,
Пусть эта зима принесет волшебство.

Пусть этой зимой будет все превосходно,
Будут улыбки, снег и коньки,
Будут подарки, добро, настроение,
Поздравляю тебя с началом зимы!

Первый день зимы
***
Спешу друзей поздравить я с зимой
И пожелать домашнего тепла.
Пусть за окном безмолвной чистотой
Ложится снег на улицы, дома.

И пусть никто не будет одинок,
Пусть каждого родные дома ждут.
Зима не повод для печали и тревог.
Скорее, шанс передохнуть чуть-чуть.

Первый день зимы
***
Пожелать хочу тепла,
Уюта, счастья и любви,
Веселья яркого, добра
Тебе я в первый день зимы!

Пусть не тревожат холода,
На сердце будет хорошо,
Мечты сбываются всегда,
И все дается пусть легко!

Желаю, чтобы оптимизм
Не гас ни летом, ни зимой,
Так же, как солнышко, лучист
И ярок был день каждый твой!

Первый день зимы

***
Крадется первый день зимы,
Роняя снег свой еле слышно.
Желаем только счастья мы!
Да и тепло не будет лишним!

Пускай декабрь вам принесет
Уют, мечты, благополучие!
Пусть вам во всем всегда везет!
Пусть жизнь отныне будет круче!

Первый день зимы

Напомним, что 1 декабря — День ангела у Романа.

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