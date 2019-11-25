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С первым днем зимы: поздравления и открытки
1 декабря — прекрасный повод поздравить друзей и родственников с первым днем зимы.
«ФАКТЫ» собрали самые красивые поздравления и открытки.
Пусть эта зима будет особенной,
Пусть эта зима подарит тепло,
Пусть этой зимой оживают желанья,
Пусть эта зима принесет волшебство.
Пусть этой зимой будет все превосходно,
Будут улыбки, снег и коньки,
Будут подарки, добро, настроение,
Поздравляю тебя с началом зимы!
***
Спешу друзей поздравить я с зимой
И пожелать домашнего тепла.
Пусть за окном безмолвной чистотой
Ложится снег на улицы, дома.
И пусть никто не будет одинок,
Пусть каждого родные дома ждут.
Зима не повод для печали и тревог.
Скорее, шанс передохнуть чуть-чуть.
***
Пожелать хочу тепла,
Уюта, счастья и любви,
Веселья яркого, добра
Тебе я в первый день зимы!
Пусть не тревожат холода,
На сердце будет хорошо,
Мечты сбываются всегда,
И все дается пусть легко!
Желаю, чтобы оптимизм
Не гас ни летом, ни зимой,
Так же, как солнышко, лучист
И ярок был день каждый твой!
***
Крадется первый день зимы,
Роняя снег свой еле слышно.
Желаем только счастья мы!
Да и тепло не будет лишним!
Пускай декабрь вам принесет
Уют, мечты, благополучие!
Пусть вам во всем всегда везет!
Пусть жизнь отныне будет круче!
Напомним, что 1 декабря — День ангела у Романа.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.