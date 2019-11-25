Общество и люди

С первым днем зимы: поздравления и открытки

1 декабря — прекрасный повод поздравить друзей и родственников с первым днем зимы.

«ФАКТЫ» собрали самые красивые поздравления и открытки.

Пусть эта зима будет особенной,

Пусть эта зима подарит тепло,

Пусть этой зимой оживают желанья,

Пусть эта зима принесет волшебство.

Пусть этой зимой будет все превосходно,

Будут улыбки, снег и коньки,

Будут подарки, добро, настроение,

Поздравляю тебя с началом зимы!



***

Спешу друзей поздравить я с зимой

И пожелать домашнего тепла.

Пусть за окном безмолвной чистотой

Ложится снег на улицы, дома.

И пусть никто не будет одинок,

Пусть каждого родные дома ждут.

Зима не повод для печали и тревог.

Скорее, шанс передохнуть чуть-чуть.



***

Пожелать хочу тепла,

Уюта, счастья и любви,

Веселья яркого, добра

Тебе я в первый день зимы!

Пусть не тревожат холода,

На сердце будет хорошо,

Мечты сбываются всегда,

И все дается пусть легко!

Желаю, чтобы оптимизм

Не гас ни летом, ни зимой,

Так же, как солнышко, лучист

И ярок был день каждый твой!

***

Крадется первый день зимы,

Роняя снег свой еле слышно.

Желаем только счастья мы!

Да и тепло не будет лишним!

Пускай декабрь вам принесет

Уют, мечты, благополучие!

Пусть вам во всем всегда везет!

Пусть жизнь отныне будет круче!

Напомним, что 1 декабря — День ангела у Романа.

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