Депутат Николай Негрич назвал ключевые проблемы Генплана Киева

Общество и люди

Генеральный план Киева должен не только соответствовать современности, но и учитывать проблемы города, связанные с расширением и советским наследием в виде огромного количества пустых сегодня промышленных зон. Такое мнение в эфире радиостанции «Голос столицы» выразил депутат Киевсовета, член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Николай Негрич.

Он отметил, что проблем, которые должен решить Генплан, очень много.

«Первая и основная из них та, что он решает, нужно ли городу Киеву объединяться, условно говоря, с Броварами, Ирпенем, с городами-сателлитами. С точки зрения европейских столиц и с точки зрения современности, города уже не расширяются. Например, Мюнхен не меняет свои границы уже более 40 лет, Прага тоже не меняет, и Киев, скорее всего, уже не будет расширяться», — отметил Негрич.

Второй вопрос, подчеркнул он, что делать с промышленными зонами.

«В Киеве достаточно много, так уж сложилось в советское время, промышленных зон, и сегодня они практически не работают, это и так понятно», — сказал депутат.

По словам Негрича, нужно определиться, что с ними делать: «Как их правильно перепрофилировать для того, чтобы это было комфортно? Если просто взять и застроить промышленную зону жилыми домами, то мы получим проблемы с точки зрения транспорта, инфраструктуры и другие. Поэтому, как правильно перепрофилировать промышленные зоны, создавать там индустриальные парки или парки для ИТ работников? Это большая задача и проблема, которую и должен решать Генплан».

Напомним, ранее Николай Негрич заявил, что если новоизбранный мэр и назначенный президентом новый глава КГГА будут из разных политических сил, власть в Киеве может впасть в коллапс.

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