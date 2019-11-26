В Украине введут новую систему оплаты газа: названы главные угрозы

Деньги

Недавно в Украине подорожал газ для населения. Как показывает опыт, рост стоимости голубого топлива всегда приводит к повышению тарифов на отопление, горячее водоснабжение и другие коммунальные услуги. Тем более что правительство отменило ограничения тарифов на горячую воду и отопление. Однако теперь Кабмин собирается внедрить новый механизм оплаты газа бытовыми потребителями — якобы с целью снижения расходов на него. Но действительно ли это будет выгодно людям?

«Страховая стоимость, по нашим оценкам, составит около 7 тысяч гривен»

С 1 января 2020 года в Украине планируют ввести страховую цену газа, реализуемого НАК «Нафтогаз Украины» для населения и предприятий коммунальной тепловой энергетики. Эта стоимость будет действовать параллельно с той, которая определяется ежемесячно, исходя из цен импорта газа.

«Сейчас правительство совместно с «Нафтогазом» вырабатывает решение, согласно которому с 1 января людям предложат определенную страховую цену на газ, которую они смогут выбрать до конца отопительного сезона, — сообщил в интервью «24 каналу» министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель. — Она будет даже меньше, чем цена на первый квартал 2019 года. То есть будет меньше прошлогодней и будет фиксированной до конца отопительного сезона. Это так называемый рыночный инструмент под названием «контракты на будущее».

Почему это так важно? Потому что население не должно 31 декабря иметь одну цену, а с 1 января — другую, в два-три раза больше. Это совершенно неправильно и непонятно. Поэтому правительство сейчас делает эти важные шаги для того, чтобы сбалансировать стоимость газа.

Сегодня страховую цену мы определяем в пределах 7 тысяч гривен с НДС. Сейчас цена составляет 4,805 тысячи гривен, и в декабре она будет расти в зависимости от показателей пошлин и цен на газовой бирже. Но эта стоимость, которую предлагают, будет стабильной до конца отопительного сезона и она меньше той, которую вносили потребители в январе — марте 2019 года", — отметил министр.

При этом он признал, что такая схема имеет как плюсы, так и минусы, ведь, согласившись на страховую цену, потребитель уже не сможет от нее отказаться до окончания отопительного сезона.

«Плюс, если будет остановка транзита и возникнут определенные колебания на рынке газа, то потребитель выигрывает, — утверждает Алексей Оржель. — Он имеет стабильную цену и спокойно проходит отопительный сезон, понимая, сколько надо платить. Если же Украина подписывает договоры на транспортировку, то это является фактором стабилизации газового рынка. У нас и в Европе значительные объемы газа находятся в подземных хранилищах. И фактор того, что транзит не остановился, сыграет, наверное, на то, что цена газа будет уменьшаться. И тогда потребители со страховой ценой не выигрывают от ситуации, поскольку на рынке будет более дешевый газ. Однако они должны оставаться на этой страховой цене, так что это определенное обеспечение и страхование рисков».

«Потребитель берет на себя обязательство платить за товар, не зная ни ситуации на рынке, ни своего финансового будущего»

Но действительно ли предлагаемая схема страховой цены газа может быть выгодна гражданам или поставщики голубого топлива преследуют свои интересы? На вопросы «ФАКТОВ» ответила эксперт Центра структурной политологии «Выбор» Лилия Брудницкая.

— Как на практике может работать страховая цена на газ? Как это будет оформляться?

— Могу сказать как потребитель, что прецеденты оформления таких отношений на основе фиксированной цены есть. Дом, где я живу, обслуживается в части отопления структурой, склонной к экспериментам. Пару лет назад структура официально предложила такой вариант: если потребителю сложно оплачивать счета за отопление, сумма «разбрасывается» и на летние месяцы. Оформляется по заявлению потребителя. Позже эта идея была узаконена. Второй эксперимент — фиксировать (внимание!) средний уровень потребления горячей воды в месяц и формировать платежки на основе этого показателя, а в конце года делать сверку и гасить дисбалансы. Вторая идея, насколько мне известно, не прижилась, так как создавала предпосылки для коррупции. Например, сложно было оспорить цифры в платежках или годовой баланс, если он был не в пользу потребителя. Получить деньги назад или добиться перерасчета было практически нереально. Как и отказаться от данной практики.

К чему такая длинная история? К тому, что, если структура предлагает нечто, якобы выгодное потребителям, следует искать ущерб для них. Ведь в озвученном предложении нет ничего о механизмах отказа, оспаривания платежек и тому подобном. С другой стороны, я усматриваю в такой идее скрытое субсидирование, чтобы погасить недовольство действующим алгоритмом начисления субсидий. Однако ради бедных потребителей правительство и «Нафтогаз» вряд ли стали бы напрягаться.

Поэтому, вероятнее всего, данной идеей Минэнерго пытается зафиксировать прибыли. Возможно, это связано с ожидаемым снижением мировых цен на газ. Косвенно об этом свидетельствует и позиция «Газпрома» в ходе переговоров с украинской стороной о поставках газа. Российский поставщик стремится зафиксировать определенные цены, чтобы иметь гарантированную прибыль, и «Газпром» торопится. Следовательно, мы можем ожидать краткосрочного снижения цен на газ на мировом рынке (к примеру, могут демпинговать США против российского «Северного потока-2» и Китая) и, как следствие, необходимости снижать цены на газ для украинских потребителей. В такой ситуации, конечно, «Нафтогазу» очень важно зафиксировать прибыль, что и возможно благодаря данной идее.

— Выгоден ли населению предлагаемый механизм страховой цены на газ?

— Нет, поскольку он не страхует от переплат. Условно говоря, потребитель берет на себя обязательство платить за товар, не зная ни ситуации на рынке, ни трендов, ни хотя бы краткосрочного своего финансового будущего. Однажды на работе, когда еще платили в гривнях с жесткой привязкой к курсу доллара США, нам предложили зафиксировать котировку доллара, который как раз колебался. Мы согласились и в следующем же месяце сильно проиграли, хотя руководство преподносило идею как заботу о нас.

Мы должны понимать, что страховая цена — это забота не о населении, а исключительно о дефиците госбюджета и годовом балансе «Нафтогаза». Дело в том, что люди, промышленные потребители начали экономить и потреблять меньше газа, и не исключено, что прибыли «Нафтогаза» покажут снижение по итогам года. Населению Украины выгодна только одна цена на газ — справедливая и закономерная. А это та цена, которую составляет себестоимость газа собственной добычи + доставка до потребителя + амортизационные расходы. Всё! Остальные идеи и формулы могут быть не более чем новой упаковкой для «Роттердам+».

«Ничего не сказано о том, какова будет процедура оформления страховой цены газа и как от нее отказаться»

— Вырастет ли цена на газ с 2020 года?

— Да. Обязательно. Она не может не увеличиться в свете переговоров с «Газпромом» и продолжающегося действия «Роттердам+». Хотя не исключено, что при определенных условиях цена на газ может и упасть. Фактически Минэнерго загнано в угол: при развороте Юлии Тимошенко в оппозицию вопрос о направлении газа украинской добычи на отопление для населения вместо продажи за рубеж, что, конечно, намного выгоднее, вновь будет поднят. Причем с учетом морозов, ожидаемой холодной зимы и срыва отопительного сезона в некоторых населенных пунктах вопрос будет стоять очень остро. Но дешевый газ украинской добычи направить на отопление домов Минэнерго не сможет: это означает банкротство «Нафтогаза» и громадный дефицит у нескольких частных структур, очень влиятельных в Украине, не говоря уже об угрозе роста реального дефицита госбюджета-2020.

«Вбросом» идей о страховой цене на газ нащупывается некий вариант, одинаково удобный для всех, кроме населения, которое, разумеется, обязано оплачивать всё в полном объеме и безропотно. Мы должны понимать, что ничего не сказано о процедуре, о том, могут ли потребители и при каких условиях отказаться от страховой цены и перейти на рыночную. Не будут ли они вынуждены в таком случае погашать задним числом разницу между рыночной и страховой ценой и тому подобное. Кроме того, неоднократно были случаи, когда по ходу дела правила менялись и, подписывая договор с одними условиями, потребитель через какой-то срок получал другие. Такая практика распространена в коммерческих банках, когда потребитель случайно узнает, что по бесплатному счету, который он открыл в ответ на рекламную акцию, насчитывается комиссия за обслуживание, так как срок рекламного предложения истек. Нечто подобное всегда может быть и в отношениях между государством, поставщиками жилищно-коммунальной услуги и потребителем.

Законодательно потребитель защищен, мягко говоря, слабо, а новое законодательство в сфере жилищно-коммунальных услуг создает массу преимуществ для поставщиков, операторов и генераторов услуг, поэтому потребитель при любом варианте и при любых предложениях заранее в проигрышном положении, — подытожила Брудницкая.

Стоит напомнить, что с ноября украинцы, имеющие какие-либо льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, получают квитанции, в которых указана полная сумма, без учета льгот и субсидий. Таким образом, правительство начало второй этап монетизации льгот и субсидий.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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