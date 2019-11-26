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Стало известно о еще одном громком задержании по "делу о бронежилетах"
В громком «деле о бронежилетах» появился новый задержанный. Ранее подозрения были предъявлены пятерым должностным лицам Минобороны. Теперь был задержан еще и владелец компании «Темп-3000», производящей бронежилеты «Корсар».
Как сообщил журналист Цензор. Нет Юрий Бутусов в Facebook, задержание проводило Государственное бюро расследований. Задержанного Юрия Евтушенко подозревают по статье о мошенничестве в особо крупных размерах или в составе организованной группы (пункт 4 статьи 190 Уголовного кодекса).
Напомним, пятерым чиновникам Минобороны инкриминируют закупку якобы некачественного вещевого имущества для ВСУ по завышенным ценам. Конкретно речь идет о бронежилетах. Госбюро расследований утверждает, что закупленные средства защиты простреливаются.
Руководитель Управления материального обеспечения Минобороны генерал-майор Дмитрий Марченко и двое его подчиненных арестованы. Залог назначен в размере 76 миллионов гривен.
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