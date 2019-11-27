Спорт

Во вторник, 26 ноября, состоялись восемь поединков групповой стадии Лиги чемпионов. Уже известны шесть клубов, досрочно пробившихся в 1/8 финала турнира, — «Бавария», «Ювентус», «ПСЖ», «Реал», «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

Группа А

«Галатасарай» (Турция) — «Брюгге» (Бельгия) — 1:1 (Бюйюк, 11 — Диатта, 90+2). На 90+3-й минуте удалены Диатта и Мата (оба — «Брюгге»).

Основные события на стамбульском стадионе «Али Сами Йен» произошли в компенсированное арбитром время, когда бельгийцы все-таки смогли ответить на быстрый гол команды Фатиха Терима.

Только вот дальше произошло невероятное: празднуя взятие ворот «Галатасарая», футболисты «Брюгге» умудрились заработать… две (!) красные карточки. Автор гола 20-летний сенегальский форвард Диатта получил второй в матче «горчичник» за то, что на радостях сорвал с себя футболку, а защитник Мата — за… сломанный угловой флажок.

Бельгийцы так попраздновали, что последние три минуты встречи сражались вдевятером. Правда, выстояли, сохранив третье место в группе, которое, напомним, дает право сыграть в феврале в Лиге Европы.

«Реал» (Испания) — «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 2:2 (Бензема, 17, 79 — Мбаппе, 81, Сарабия, 83).

Болельщики «Реала» холодно встретили форварда «ПСЖ» Неймара, прибывшего вместе с командой на игру в Мадрид. Когда бразилец вышел из автобуса, фанаты прокричали ему: «Уезжай в Барсу!». Впрочем, форвард был в наушниках и никак не отреагировал на возгласы болельщиков (напомним, ранее самый дорогой футболист мира выступал за «Барсу», а прошлым летом его «сватали» в «Реал»). Неймар (как и Кавани) в итоге остался в запасе гостей, выйдя на замену только после перерыва.

Ничья в поединке в Стамбуле, который состоялся двумя часами раньше, еще до игры обеспечила «Реалу» пропуск в плей-офф, куда «ПСЖ» пробился еще раньше. Но парижские 0:3 в Мадриде наверняка помнили. И «Реал» после двух голов француза Бензема вел в счете — 2:0, но не смог удержать преимущество в игре с чемпионом Франции, забившим два мяча за 131 секунду.

Положение команд: 1. «ПСЖ» — 13 очков; 2. «Реал» — 8; 3. «Брюгге» — 3; 4. «Галатасарай» — 2.

Группа В

«Тоттенхэм» (Англия) — «Олимпиакос» (Греция) — 4:2 (Алли, 45+1, Кейн, 50, 77, Орье, 73 — Аль-Араби, 6, Рубен Семеду, 19).

Новый наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо вышел на свой дебютный еврокубковый матч у руля «шпор» в качестве первого тренера, руководившего тремя английскими клубами в Лиге чемпионов (плюс «МЮ» и «Челси»). И по такому торжественному случаю лондонцы при родной публике уже к 20-й минуте… пропустили от аутсайдера два мяча.

Благо, перед самым перерывом Алли один гол отыграл, а во втором тайме оправившийся от шока «Тоттенхэм» усилиями Кейна (дважды) и Орье довел дело до победы и досрочно вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Бавария» (Германия) — 0:6 (Горецка, 14, Левандовски, 53, с пенальти, 60, 64, 68, Толиссо, 89).

«Бавария» прибыла в Белград не только с путевкой в плей-офф Лиги чемпионов, но и с аномально высокой результативностью в первых четырех матчах — 3,75 гола за игру. Прогнозируемо «Црвена Звезда» не стала первым клубом, отобравшим очки у немецкого гранда. Более того, покер Левандовски привел к позорному поражению чемпиона Сербии.

Кстати, польский голеадор, забивший четыре гола в течение 14 минут и 31 секунды, став автором самого быстрого покера в истории Лиги чемпионов, а заодно — лучшим бомбардиром «Баварии» в турнире (Левандовски опередил Мюллера).

Положение команд: 1. «Бавария» — 15; 2. «Тоттенхэм» — 10; 3. «Црвена Звезда» — 3; 4. «Олимпиакос» — 1.

Группа С

«Манчестер Сити» (Англия) — «Шахтер» (Украина) — 1:1 (Гюндоган, 56 — Соломон, 69).

«Аталанта» (Италия) — «Динамо» (Загреб, Хорватия) — 2:0 (Муриэль, 27, с пенальти, Гомес, 47).

Положение команд: 1. «Манчестер Сити» — 11; 2. «Шахтер» — 6; 3. «Динамо» — 5; 4. «Аталанта» — 4.

Группа D



«Ювентус» (Италия) — «Атлетико» (Испания) — 1:0 (Дибала, 42).

Восстановившийся после повреждения лидер «Юве» Криштиану Роналду вышел на матч против мадридцев в стартовом составе и побил очередной рекорд. Поединок в Турине стал для португальца 175-м в еврокубках. Среди полевых игроков такую отметку не покорил ни один футболист (у итальянца Паоло Мальдини — 174 игры, у испанца Хави — 173). Теперь Криштиану уступает только знаменитому голкиперу «Реала» и «Порту» Икеру Касильясу, который провел 178 еврокубковых поединков. Похоже, новый рекорд Роналду — не за горами.

«Локомотив» (Россия) — «Байер» (Германия) — 0:2 (Жемалетдинов, 11, в свои ворота, С. Бендер, 54).

Леверкузенцы по случаю своего 100-го матча в Лиге чемпионов уверенно обыграли «Локомотив» в Москве, лишив россиян шансов даже на Лигу Европы У «Байера» даже при равенстве очков будет преимущество в личных встречах. Более того, немцы еще могут выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Положение команд: 1. «Ювентус» — 13; 2. «Атлетико» — 7; 3. «Байер» — 6; 4. «Локомотив» — 3.

В среду, 27 ноября, в Лиге чемпионов сыграют: «Ливерпуль» — «Наполи», «Генк» — «Зальцбург» (группа Е); «Барселона» — «Боруссия» (Дортмунд), «Славия» — «Интер» (группа F); «Зенит» — «Лион», «Лейпциг» — «Бенфика» (группа G); «Валенсия» — «Челси» и «Лилль» — «Аякс» (группа Н).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляция матьча Лиги Европы «Мальме» — «Динамо».

Фото Getty Images

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