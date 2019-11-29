Украина

Завтра будут висеть по всему Донбассу? Сеть возмутило свежее фото моста в Станице Луганской

На восстановленном Украиной мосту на линии разграничения в Станице Луганской по-прежнему висит символика террористической «ЛНР». Оккупанты полностью проигнорировали замечания Владимира Зеленского о том, что таким символам на мосту не место.

Свежие фото с моста в Станице Луганской опубликовал журналист Виктор Бищук. «Флаги „ЛНР“ на той стороне всем видны? Это ответ на вопрос о взаимопонимании, реинтеграции и все такое… Завтра такие флаги будут висеть по всему Донбассу», — опасается журналист.

В соцсетях согласны, что террористы уже неприкрыто считают восстановленный мост полностью своим, а до сих пор неоккупированные районы Донбасса — территорией, «лишь временно подконтрольной Украине».

Напомним, Украина за свой счет восстанавливала мост в Станице Луганской. Переход через Северский Донец был нужен ради облегчения пересечения линии разграничения гражданами. Ремонт затянулся на четыре месяца и обошелся украинскому бюджету в 37 млн гривен. Во время церемонии открытия моста Зеленским на объекте по-прежнему висела символика террористов.

Бывший замглавы МинВОТ Георгий Тука в интервью «ФАКТАМ» рассказал, что побывал в Станице Луганской на третий день после разведения войск и увидел, что 73 дома оказались в демилитаризированной зоне, а полицейские не готовы отправляться в этот район без оружия.

Фото Віктор Біщук/Facebook

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