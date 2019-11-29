- 20:15 Завтра будут висеть по всему Донбассу? Сеть возмутило свежее фото моста в Станице Луганской
- 20:15 Надвигается снегопад: к киевским водителям обратились с просьбой
- 19:57 Сливочного масла в 15 раз меньше нормы: как производители спредов обманывают покупателей
- 19:46 Дело Альперина: раскрыт механизм грандиозной коррупционной схемы
- 19:43 Задолжал за коммуналку: шокирующие детали самоубийства дворника в украинской школе
- 19:16 Война на Донбассе: в результате обстрела боевиков погиб боец ВСУ
- 19:15 Люрекс и горошек: топ-5 трендовых колготок
- 19:07 Пришлось вызывать «скорую»: в Кривом Роге школьники устроили жуткую драку из-за учительницы
- 18:50 Дело Альперина: в Одессе арестовали стройплощадку «крестного отца контрабанды»
- 18:43 Газовые переговоры Украины и России: стало известно о подготовке важного документа
- 18:22 Встречу Зеленского с президентом Грузии внезапно отложили: что произошло
- 18:14 В Украине увеличится пособие по безработице: что важно знать
Завтра будут висеть по всему Донбассу? Сеть возмутило свежее фото моста в Станице Луганской
На восстановленном Украиной мосту на линии разграничения в Станице Луганской по-прежнему висит символика террористической «ЛНР». Оккупанты полностью проигнорировали замечания Владимира Зеленского о том, что таким символам на мосту не место.
Свежие фото с моста в Станице Луганской опубликовал журналист Виктор Бищук. «Флаги „ЛНР“ на той стороне всем видны? Это ответ на вопрос о взаимопонимании, реинтеграции и все такое… Завтра такие флаги будут висеть по всему Донбассу», — опасается журналист.
В соцсетях согласны, что террористы уже неприкрыто считают восстановленный мост полностью своим, а до сих пор неоккупированные районы Донбасса — территорией, «лишь временно подконтрольной Украине».
Напомним, Украина за свой счет восстанавливала мост в Станице Луганской. Переход через Северский Донец был нужен ради облегчения пересечения линии разграничения гражданами. Ремонт затянулся на четыре месяца и обошелся украинскому бюджету в 37 млн гривен. Во время церемонии открытия моста Зеленским на объекте по-прежнему висела символика террористов.
Бывший замглавы МинВОТ Георгий Тука в интервью «ФАКТАМ» рассказал, что побывал в Станице Луганской на третий день после разведения войск и увидел, что 73 дома оказались в демилитаризированной зоне, а полицейские не готовы отправляться в этот район без оружия.
Фото Віктор Біщук/Facebook
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Родители спешно организовали свою свадьбу, узнав, что их восьмилетнему сыну осталось жить несколько недель (фото)
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..