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Суд арестовал «крестного отца контрабанды» Альперина
Высший антикоррупционный суд Украины арестовал одесского бизнесмена Вадима Альперина. Его подозревают в организации на таможне преступной схемы по «растаможке» товаров и задержали, когда Альперин прибыл к следователю 27 ноября.
Арест для Альперина установлен на 60 суток, то есть до января 2020 года, но подследственный сможет выйти из СИЗО, если внесет залог. Требуемую прокурорами сумму залога в 280 миллионов гривен суд скостил до 70 миллионов.
Напомним президент Владимир Зеленский назвал Альперина «крестным отцом контрабанды» и предложил подарок за помощь в розыске бизнесмена.
Официально действия Альперина квалифицированы как «злоупотребление властью или служебным положением». Следствие считает, что схемы на таможне нанесли государству ущерб на 80 млн грн.
Фото скриншот видео ua247.com.ua/YouTube
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