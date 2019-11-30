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Выход женщин на пенсию в 55 лет: в Раде приняли важное решение
Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал парламенту отклонить законопроект № 0972, которым предусматривалась возможность женщинам выходить на пенсию в 55 лет. О соответствующем решении объявила глава комитета Верховной рады Украины, нардеп от фракции «Слуга народа» Галина Третьякова, пишет РБК-Украина.
Отмечается, что 29 ноября комитет рассмотрел предложения президента Украины к закону «О внесении изменений в закон „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“ о совершенствовании пенсионного обеспечения» (регистр. № 0972). В предложениях предлагалось отклонить данный проект закона.
В частности, участниками по обсуждению законопроекта на заседании стали представители Министерства юстиции, уполномоченного по правам человека, а также представители Министерства соцполитики и Пенсионного фонда.
За решение проголосовало большинство членов комитета. В то же время, на заседании обсуждалось, что для преодоления вето за закон должны проголосовать 300 народных депутатов.
Данный закон предлагал разрешить до 2022 года женщинам выходить на пенсию в 55 лет при наличии 30-летнего стажа и при условии увольнения с работы.
Напомним, в январе 2015 года парламентарии поддержали в первом чтении и в целом данный проект закона. За него проголосовали 256 нардепов при 226 минимально необходимых.
Однако уже в феврале 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко ветировал законопроект. В своих предложениях он подчеркивал, что в последние годы наблюдается дефицит бюджета ПФУ, и поэтому на тот момент отсутствовало финансовое обеспечение для реализации этого закона.
Верховная Рада восьмого созыва так и не рассмотрела предложения главы государства к данному закону, в связи с чем он и был передан на рассмотрение парламента нового созыва.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале сентября текущего года президент Украины Владимир Зеленский предложил внести изменения в законопроект № 0972, после чего он был направлен на рассмотрение в комитет. В случае принятия законопроекта женщины смогли бы выходить на пенсию на пять лет раньше.
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