Происшествия

В ночь с 29 на 30 ноября неизвестные повредили мемориальный знак в честь воинов АТО на Аллее памяти погибших защитников Украины, установленный в сквере им. И.П. Котляревского в Полтаве. А именно, разбили интерактивную доску с информацией о каждом Герое войны на Донбассе.

Полиция разыскивает злоумышленников. Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту хулиганства.

Полтавчане возмущены. Многие считают случившееся не просто хулиганством, а целенаправленным актом вандализма, поскольку интерактивная доска была защищена ативандальным стеклом, которое разбить очень сложно.

«Моральные уроды! Вчера также подожгли волонтерский течик (автомобиль Volkswagen T4 Transporter — Авт.) на Сенной. Система видеонаблюдения „Безопасный город“, к сожалению, не работает так, как мы ожидали. Вместе с побратимами-ветеранами будем создавать в Полтаве муниципальную охрану, ведь такие случаи не единичные» — высказался по этому поводу председатель городской организации ВО «Свобода» Юлиан Матвийчук.

Напомним, Аллею памяти защитников Украины в Полтаве открыли в марте прошлого года. На ее обустройство город потратил 1,5 миллиона гривен: здесь вымощены дорожки, обустроены зоны отдыха с лавочками, установлено новое освещение, а также высажены молодые дубки, которые вырастила Татьяна Горячевская — мама одного из погибших солдат.

Как сообщали «ФАКТЫ», в пгт. Чутово на Полтавщине 17-летний студент повредил памятную доску, установленную в честь погибших на Донбассе земляков — защитников Украины. Он признался, что 9 октября отдыхал вместе со знакомыми, с которыми у него произошла ссора. Свою злость парень выместил на металлической конструкции, мимо которой проходил, ударив по ней ногой.

Фото ГУ НП в Полтавской области

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