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Политика

Зеленский собрал срочное совещание по снижению тарифов: в сети бурно обсуждают видео

13:28 30 ноября 2019 222
зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский созвал в субботу, 30 ноября, совещание по вопросам тарифов на отопление в Украине. После долгих обсуждений стало ясно, что в ближайшее время снизить суммы в платежках не удастся. Возможно, ситуацию поможет урегулировать новый закон, внесенный от имени президента, но для этого документ должна принять Верховная Рада. Не исключено, что вступления в силу документа придется ждать до весны.

Президентский офис обнародовал видеоотчет о совещании.

В соцсетях пользователи оценили уровень драматургии, фоновую музыку, цветовые эффекты (внезапный переход от черно-белого к цветному изображению), но при этом президенту посоветовали за внешней формой не терять сути. В процессе обсуждения так и не стало понятно, снизятся ли показатели в платежках, когда и на сколько.

«У кого-то данные в платежках станут меньше уже следующей зимой, у кого-то — позже», — туманно пообещал на совещании премьер-министр Алексей Гончарук. Представители правительства согласились, что действующие законы не позволяют снижать тарифы посреди отопительного сезона — придется ждать до мая 2020 года.

В соцсетях возмутились, что вопрос отопления вынесли на обсуждение, лишь когда ударили морозы.

От президента требуют выполнения предвыборных обещаний.

Напомним, ранее правительство отменило ограничения тарифов на горячую воду и отопление. Позднее стало известно, что с новыми поправками в законы в Украине могут отменить льготные тарифы на газ для населения.

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