- 13:40 Биатлон в Эстерсунде: онлайн-видеотрансляция смешанных эстафетных гонок на Кубке мира
- 13:28 Зеленский собрал срочное совещание по снижению тарифов: в сети бурно обсуждают видео
- 13:10 «Русский мир» поднимает голову? В Полтаве разгромили доску в честь погибших воинов АТО
- 13:01 Сеть рассмешили планы боевиков "ДНР" восстановить полуразрушенный памятник Ленину в Донецке
- 12:31 Замело снегом: в Карпаты уже пришла настоящая зима
- 12:19 «Вязание игрушек вернуло меня к жизни»: как хобби стало для пенсионерки источником заработка
- 11:59 Взрыв в отделении банка в Киеве: появились подробности и новые фото ЧП
- 11:56 Приехал на почту за посылкой с наркотиками: в Запорожье задержали священника
- 11:33 Пункты пропуска на Донбассе с 1 декабря перейдут на новый график работы: что важно знать
- 10:59 Стены сложились как карточный домик: в Харькове прогремел смертельный взрыв
- 10:52 Под Одессой коп насмерть сбил пешехода
- 10:51 Спасение от холода: где в Киеве работают пункты обогрева (адреса)
Зеленский собрал срочное совещание по снижению тарифов: в сети бурно обсуждают видео
Президент Владимир Зеленский созвал в субботу, 30 ноября, совещание по вопросам тарифов на отопление в Украине. После долгих обсуждений стало ясно, что в ближайшее время снизить суммы в платежках не удастся. Возможно, ситуацию поможет урегулировать новый закон, внесенный от имени президента, но для этого документ должна принять Верховная Рада. Не исключено, что вступления в силу документа придется ждать до весны.
Президентский офис обнародовал видеоотчет о совещании.
В соцсетях пользователи оценили уровень драматургии, фоновую музыку, цветовые эффекты (внезапный переход от черно-белого к цветному изображению), но при этом президенту посоветовали за внешней формой не терять сути. В процессе обсуждения так и не стало понятно, снизятся ли показатели в платежках, когда и на сколько.
«У кого-то данные в платежках станут меньше уже следующей зимой, у кого-то — позже», — туманно пообещал на совещании премьер-министр Алексей Гончарук. Представители правительства согласились, что действующие законы не позволяют снижать тарифы посреди отопительного сезона — придется ждать до мая 2020 года.
В соцсетях возмутились, что вопрос отопления вынесли на обсуждение, лишь когда ударили морозы.
От президента требуют выполнения предвыборных обещаний.
Напомним, ранее правительство отменило ограничения тарифов на горячую воду и отопление. Позднее стало известно, что с новыми поправками в законы в Украине могут отменить льготные тарифы на газ для населения.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!