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Стал известен календарь матчей команды Шевченко в группе Евро-2020
В субботу, 30 ноября, в Бухаресте состоялась жеребьевка групп чемпионата Европы по футболу, который пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 странах.
Уже известен календарь матчей команды Андрея Шевченко в группе С: Украина — Нидерланды (14 июня в Амстердаме), Украина — победитель плей-офф (18 июня в Бухаресте), Украина — Австрия (22 июня в Бухаресте).
Напомним, что третьим соперником Украины в квартете будет либо Румыния, если пройдет стыковые поединки плей-офф Лиги наций, либо кто-то из четверки Косово, Северная Македония, Грузия, Беларусь.
Кстати, во время чемпионата Европы сборная Украины будет базироваться в Бухаресте.
Ранее «ФАКТЫ» провели онлайн-трансляцию жеребьевки Евро-2020.
Фото uefa.com
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