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Спорт

Стал известен календарь матчей команды Шевченко в группе Евро-2020

20:29 30 ноября 2019 132
Жеребьевка Евро-2020
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В субботу, 30 ноября, в Бухаресте состоялась жеребьевка групп чемпионата Европы по футболу, который пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 странах.

Уже известен календарь матчей команды Андрея Шевченко в группе С: Украина — Нидерланды (14 июня в Амстердаме), Украина — победитель плей-офф (18 июня в Бухаресте), Украина — Австрия (22 июня в Бухаресте).

Напомним, что третьим соперником Украины в квартете будет либо Румыния, если пройдет стыковые поединки плей-офф Лиги наций, либо кто-то из четверки Косово, Северная Македония, Грузия, Беларусь.

Кстати, во время чемпионата Европы сборная Украины будет базироваться в Бухаресте.

Ранее «ФАКТЫ» провели онлайн-трансляцию жеребьевки Евро-2020.

Фото uefa.com

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