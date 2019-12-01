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От Рима до Лондона: полный календарь игр Евро-2020
По итогам состоявшейся в Бухаресте жеребьевки финального турнира чемпионата Европы по футболу определились не только составы групп, но и календарь матчей турнира (на фото — Андрей Шевченко с наставниками сборной Нидерландов Рональдом Куманом и немецким наставником команды Австрии Франко Фодой во время церемонии в столице Румынии).
Отметим, что окончательное расписание игр сформируется после завершения матчей плей-офф Лиги наций (полуфиналы — 26 марта, финалы — 31 марта), по итогам которых станут известны четыре последних участника Евро-2020.
Стартует турнир четырехлетия 12 июня матчем Турция — Италия на римском «Стадио Олимпико», а финиширует решающим поединком на знаменитом лондонском «Уэмбли», который в общей сложности примет семь игр чемпионата Европы. Всего на турнире состоится 51 встреча.
Календарь матчей Евро-2020
Группа А
12 июня (Рим) Турция — Италия 22:00
13 июня (Баку) Уэльс — Швейцария
17 июня (Баку) Турция — Уэльс
17 июня (Рим) Италия — Швейцария
21 июня (Баку) Швейцария — Турция
21 июня (Рим) Италия — Уэльс
Группа B
13 июня (Копенгаген) Дания — Финляндия
13 июня (Санкт-Петербург) Бельгия — Россия
17 июня (Санкт-Петербург) Финляндия — Россия
18 июня (Копенгаген) Дания — Бельгия
22 июня (Копенгаген) Россия — Дания
22 июня (Санкт-Петербург) Финляндия — Бельгия
Группа С
14 июня (Амстердам) Нидерланды — Украина
14 июня (Бухарест) Австрия — Румыния либо Грузия, Косово, Северная Македония, Беларусь
18 июня (Амстердам) Нидерланды — Австрия
18 июня (Бухарест) Украина — Румыния либо Грузия, Косово, Северная Македония, Беларусь
22 июня (Амстердам) Румыния либо Грузия, Косово, Северная Македония, Беларусь — Нидерланды
22 июня (Бухарест) Украина — Австрия
Группа D
14 июня (Лондон) Англия — Хорватия
15 июня (Глазго) Шотландия, Израиль, Норвегия, Сербия — Чехия
19 июня (Глазго) Хорватия — Чехия
19 июня (Лондон) Англия — Шотландия, Израиль, Норвегия, Сербия
23 июня (Глазго) Хорватия — Шотландия, Израиль, Норвегия, Сербия
23 июня (Лондон) Чехия — Англия
Группа E
15 июня (Бильбао) Испания — Швеция
15 июня (Дублин) Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Ирландия, Словакия — Польша
19 июня (Дублин) Швеция — Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Ирландия, Словакия
20 июня (Бильбао) Испания — Польша
24 июня (Бильбао) Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Ирландия, Словакия — Испания
24 июня (Дублин) Швеция — Польша
Группа F
16 июня (Будапешт) Исландия, Румыния, Болгария, Венгрия — Португалия
16 июня (Мюнхен) Франция — Германия
20 июня (Будапешт) Исландия, Румыния, Болгария, Венгрия — Франция
20 июня: (Мюнхен) Португалия — Германия
24 июня: (Будапешт) Португалия — Франция
24 июня (Мюнхен) Германия — Исландия, Румыния, Болгария, Венгрия.
1/8 финала
27 июня (Лондон) 1A — 2C (пара 1)
27 июня (Амстердам) 2A — 2B (пара 2)
28 июня (Бильбао) 1B — 3A/D/E/F (пара 3)
28 июня (Будапешт) 1C — 3D/E/F (пара 4)
29 июня (Копенгаген) 2D — 2E (пара 5)
29 июня (Бухарест)
30 июня (Глазго) 1E — 3A/B/C/D (пара 7)
30 июня (Дублин) 1D —
Четвертьфиналы
3 июля (Санкт-Петербург) победитель матча 5 — победитель матча 6 19:00 (пара 1)
3 июля (Мюнхен) победитель матча 3 — победитель матча 1 22:00 (пара 2)
4 июля (Баку) победитель матча 4 — победитель матча 2 19:00 (пара 3)
4 июля (Рим) победитель матча 7 — победитель матча 8 22:00 (пара 4)
Полуфиналы
7 июля (Лондон) победитель матча 1 — победитель матча 2 22:00 (пара 1)
8 июля (Лондон) победитель матча 3 — победитель матча 4 22:00 (пара 2)
Финал
12 июля (Лондон) победитель матча 1 — победитель матча 2 22:00
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, сколько стоят билеты на поединки сборной Украины в группе чемпионата Европы.
Фото uefa.com
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