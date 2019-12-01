Спорт

От Рима до Лондона: полный календарь игр Евро-2020

По итогам состоявшейся в Бухаресте жеребьевки финального турнира чемпионата Европы по футболу определились не только составы групп, но и календарь матчей турнира (на фото — Андрей Шевченко с наставниками сборной Нидерландов Рональдом Куманом и немецким наставником команды Австрии Франко Фодой во время церемонии в столице Румынии).

Отметим, что окончательное расписание игр сформируется после завершения матчей плей-офф Лиги наций (полуфиналы — 26 марта, финалы — 31 марта), по итогам которых станут известны четыре последних участника Евро-2020.

Стартует турнир четырехлетия 12 июня матчем Турция — Италия на римском «Стадио Олимпико», а финиширует решающим поединком на знаменитом лондонском «Уэмбли», который в общей сложности примет семь игр чемпионата Европы. Всего на турнире состоится 51 встреча.

Календарь матчей Евро-2020



Группа А



12 июня (Рим) Турция — Италия 22:00

13 июня (Баку) Уэльс — Швейцария

17 июня (Баку) Турция — Уэльс

17 июня (Рим) Италия — Швейцария

21 июня (Баку) Швейцария — Турция

21 июня (Рим) Италия — Уэльс

Группа B



13 июня (Копенгаген) Дания — Финляндия

13 июня (Санкт-Петербург) Бельгия — Россия

17 июня (Санкт-Петербург) Финляндия — Россия

18 июня (Копенгаген) Дания — Бельгия

22 июня (Копенгаген) Россия — Дания

22 июня (Санкт-Петербург) Финляндия — Бельгия

Группа С



14 июня (Амстердам) Нидерланды — Украина

14 июня (Бухарест) Австрия — Румыния либо Грузия, Косово, Северная Македония, Беларусь

18 июня (Амстердам) Нидерланды — Австрия

18 июня (Бухарест) Украина — Румыния либо Грузия, Косово, Северная Македония, Беларусь

22 июня (Амстердам) Румыния либо Грузия, Косово, Северная Македония, Беларусь — Нидерланды

22 июня (Бухарест) Украина — Австрия

Группа D



14 июня (Лондон) Англия — Хорватия

15 июня (Глазго) Шотландия, Израиль, Норвегия, Сербия — Чехия

19 июня (Глазго) Хорватия — Чехия

19 июня (Лондон) Англия — Шотландия, Израиль, Норвегия, Сербия

23 июня (Глазго) Хорватия — Шотландия, Израиль, Норвегия, Сербия

23 июня (Лондон) Чехия — Англия

Группа E



15 июня (Бильбао) Испания — Швеция

15 июня (Дублин) Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Ирландия, Словакия — Польша

19 июня (Дублин) Швеция — Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Ирландия, Словакия

20 июня (Бильбао) Испания — Польша

24 июня (Бильбао) Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Ирландия, Словакия — Испания

24 июня (Дублин) Швеция — Польша

Группа F



16 июня (Будапешт) Исландия, Румыния, Болгария, Венгрия — Португалия

16 июня (Мюнхен) Франция — Германия

20 июня (Будапешт) Исландия, Румыния, Болгария, Венгрия — Франция

20 июня: (Мюнхен) Португалия — Германия

24 июня: (Будапешт) Португалия — Франция

24 июня (Мюнхен) Германия — Исландия, Румыния, Болгария, Венгрия.

1/8 финала



27 июня (Лондон) 1A — 2C (пара 1)

27 июня (Амстердам) 2A — 2B (пара 2)

28 июня (Бильбао) 1B — 3A/D/E/F (пара 3)

28 июня (Будапешт) 1C — 3D/E/F (пара 4)

29 июня (Копенгаген) 2D — 2E (пара 5)

29 июня (Бухарест) 1F — 3A/B/C (пара 6)

30 июня (Глазго) 1E — 3A/B/C/D (пара 7)

30 июня (Дублин) 1D — 2F (пара 8)

Четвертьфиналы



3 июля (Санкт-Петербург) победитель матча 5 — победитель матча 6 19:00 (пара 1)

3 июля (Мюнхен) победитель матча 3 — победитель матча 1 22:00 (пара 2)

4 июля (Баку) победитель матча 4 — победитель матча 2 19:00 (пара 3)

4 июля (Рим) победитель матча 7 — победитель матча 8 22:00 (пара 4)

Полуфиналы



7 июля (Лондон) победитель матча 1 — победитель матча 2 22:00 (пара 1)

8 июля (Лондон) победитель матча 3 — победитель матча 4 22:00 (пара 2)

Финал



12 июля (Лондон) победитель матча 1 — победитель матча 2 22:00

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, сколько стоят билеты на поединки сборной Украины в группе чемпионата Европы.

Фото uefa.com

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter