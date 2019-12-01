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Герои не умирают: погибших на Донбассе в ноябре воинов назвали поименно (фото)

13:28 1 декабря 2019 28
Герои не умирают: погибших на Донбассе в ноябре воинов назвали поименно (фото)
Инф. «ФАКТОВ»

Украинские журналисты рассказали обо всех военнослужащих ВСУ, погибших на Донбассе в ноябре 2019 года. Напомним, в октябре на передовой погибла снайпер Ярослава Никоненко.

Как сообщает Цензор.Нет, 7 ноября в районе шахты Бутовка (район Авдеевки) был убит старший солдат второго отделения 2 взвода первой роты первого батальйона 92-й ОМБР Герман Бродников (1996 года рождения). Это произошло, когда военные разгружали древесину у взводного опорного пункта. Одна из ракет вражеского ПРТРК попала в автомобиль «Урал», в результате Бродников погиб на месте, еще трое бойцов получили ранения.

Один из них, Геннадий Моторин (1982 года рождения), скончался на следующий день. Он был призван по контракту в Краматорске, служил солдатом, сапером 92-й ОМБР. Похоронен 12 ноября под Краматорском. У него остались две сестры и брат.

Солдат, сапер первого батальйона 92-й ОМБР Юрий Хомик (1963 года рождения) погиб 14 ноября в Луганской области от пулевого ранения. Он был уроженцем села Зимне Владимир-Волынского района Волынской области, контракт с ВСУ подписал в ноябре 2019 года.

Там же, на Луганщине, 16 ноября погиб сержант, главный сержант Первого батальона 14 ОМБР Артем Соколов (1987 года рождения). Он стал жертвой вражеского снайпера. У него остались жена, двое детей.

19 ноября в госпитале скончался полковник, командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Евгений Коростелев, который получил тяжелое ранение в районе населенного пункта Новотроицкое Донецкой области. По свидетельству побратимов, ранение стало следствием взрыва неизвестного устройства.
Коростелев стал вторым командиром бригады в ВСУ, погибшим во время войны на Донбассе (первым в 2014 году погиб комбриг 51-й бригады Павел Пивоваренко).

Последней, шестой жертвой ноября стал Алексей Капустян, который родился в октябре 1993 года, а погиб 29 ноября в районе Водяного (Волновахский район Донецкой области). Новый контракт с ВСУ он подписал только 8 ноября 2019 года. Служил сержантом, командиром отделения провотитанкового взвода роты огневой подготовки 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Напомним, президент Зеленский наградил полковника Коростелева орденом Богдана Хмельницкого посмертно.

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