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Декабрь-2019: названы благоприятные и опасные даты месяца
Нашу жизнь в декабре во многом будет определять переход Юпитера из знака Стрельца, который является для него родным домом, в знак Козерога — для него знак «падения»: здесь космический гигант чувствует себя, как принято говорить, не в своей тарелке. К тому же в Козероге он соединится с Сатурном. Такое слияние происходит раз в 20 лет и обычно несет социальные бунты, восстания, революции и смену правительств. На личностном уровне подобное расположение планет потребует от нас собраться с силами и, подчинив себя довольно жесткой дисциплине, двигаться вперед — к намеченным целям. Оптимистический взгляд на мир определит Солнце, находящееся в жизнелюбивом знаке Стрельца (о представителях этого знака читайте здесь).
О том, на какие дни декабря-2019 стоит обратить особое внимание, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок.
3 декабря
Юпитер переходит в знак Козерога, где в соединении с Сатурном может вызвать разного рода народные волнения и заставит каждого из нас работать, не отвлекаясь на пустопорожние разговоры и бесплодные споры. Успеха добьются те, кто сможет скрупулезно следовать пунктам заранее составленного плана.
10 декабря
Меркурий, перейдя в знак Стрельца, сделает возможным разнообразные перемещения в пространстве — от переезда в новый дом или на ПМЖ в другую страну до путешествий, как кратковременных, так и кругосветных.
12 декабря
Последнее в уходящем году полнолуние произойдет в 5:13 по Гринвичу, что соответствует 7:13 по киевскому времени. Прохождение транзитной Луны по знаку зодиака, где оппозицию ей составят Солнце и Меркурий, сделает обстановку и отношения между людьми поистине взрывоопасными. Стоит быть осторожными в высказываниях — даже безобидные слова могут привести к серьезному конфликту.
13−14 декабря
Транзитная Луна, проходящая по знаку Рака, и в лучшие времена является ранимой и уязвимой, но в эти дни такие ее качества усилятся в разы, поскольку она попадет под «обстрел» таких планет, как Юпитер, Сатурн и Плутон. Не стоит противиться желанию побыть в одиночестве в стенах своего дома и как можно меньше общаться с недоброжелательными людьми.
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17−18 декабря
Транзитная Луна проходит по знаку Девы, где соединится с Ураном в знаке Стрельца и скоплением планет в знаке Козерога. На первый план выйдут деловая и финансовая сферы: удачными обещают быть любые сделки и договоры.
21 декабря
Венера переходит из знака Козерога, в котором чувствовала себя стеснительно, в вольнолюбивый и свободный знак Водолея, что обещает ей свободу выбора и поведения. Могут сбыться желания, связанные с личной жизнью и финансами, ведь Венера отвечает не только за любовь, но и за благосостояние. Свою ложку дегтя в бочку венерианского меда добавит Марс из знака Скорпиона — он будет подталкивать влюбленных к резким высказываниям и ссорам, что не пойдет на пользу при выяснении отношений.
22−23 декабря
Транзитная Луна пройдет по знаку Скорпиона, где соединится с Марсом. Негативную энергию этого времени можно будет смягчить, направив ее в мирное русло, например, в преддверии католического Рождества затеяв генеральную уборку в доме или отправившись в магазины за подарками. Такие занятия позволят выпустить накопившийся «пар».
Гороскопы на каждый день для всех знаков зодиака читайте здесь.
23 декабря
Солнце переходит в знак Козерога, в котором — как в сказке о рукавичке — и так уже собралось целое столпотворение планет. Соединение Солнца с находящимся там Ураном сделает возможным очередное достижение научно-технического прогресса: мы можем узнать о строительстве очередного тоннеля, проложенного по дну океана, или запуске нового космического объекта, улетающего не на земную орбиту, а к далеким звездам.
26 декабря
В 5:14 по Гринвичу (в 7:14 по киевскому времени) в пятом градусе Козерога произойдет так называемое кольцеобразное солнечное затмение — соединение в одно целое Солнца, Луны, Юпитера и Южного узла. Наблюдать его можно будет в экваториальных и тропических широтах Северного полушария. Затмение окажет непосредственное влияние на жизнь людей, родившихся под знаком Льва, Овна, Рака и Козерога, а также тех, у кого в гороскопе в пятом градусе Козерога наблюдается скопление планет.
Впрочем, на всех остальных оно тоже отразится, внеся изменения в их существование: возможны внезапные увольнения, активизация вирусов и повышенная аварийность на транспорте. Стоит соблюдать осторожность — не появляться в местах массового скопления людей и не отправляться в путешествия, хотя во время новогодних и рождественских каникул сделать это будет непросто. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, важно следить за состоянием сердца, вовремя измерять артериальное давление и следовать рекомендациям лечащего врача. Кстати, аура затмения — это две недели до и после него, поэтому Новый год нужно встречать без шумных торжеств, не стоит позволять себе и переедание.
31 декабря
Транзитная Луна, проходящая по знаку Рыб, который отвечает за все чудеса и волшебство в мире, да еще и в соединении с Нептуном, имеющим репутацию колдовской планеты, говорит о том, что пришло время загадывать желания. Такое расположение звезд и планет поспособствует их скорому и максимально точному исполнению.
Ранее Валентина Виттрок рассказала «ФАКТАМ» о том, какие знаки зодиака являются самыми ревнивыми. Так, на первом месте в этом своеобразном рейтинге оказался Скорпион.
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