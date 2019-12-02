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Появились фото снайперов "Альфы", погибших на Донбассе
Служба безопасности Украины опубликовала фотографии двух снайперов Центра специальных операций, погибших 1 декабря на Донбассе в районе операции Объединенных сил.
38-летние Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов погибли во время выполнения боевой задачи на востоке Украины.
Напомним, ранее стало известно, что бойцы Киевского ЦСО «Альфа» выполняли контрснайперские задачи в «серой» зоне и там попали под вражеский минометный обстрел.
Объединенные силы в ноябре текущего года потеряли на Донбассе саперов, командира отделения противотанкового взвода, бойцов пехоты. Также смертельное ранение получил командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Евгений Коростелев.
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