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Украина

Появились фото снайперов "Альфы", погибших на Донбассе

15:15 2 декабря 2019 298
снайпер сбу альфа
Инф. «ФАКТОВ»

Служба безопасности Украины опубликовала фотографии двух снайперов Центра специальных операций, погибших 1 декабря на Донбассе в районе операции Объединенных сил.

38-летние Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов погибли во время выполнения боевой задачи на востоке Украины.

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Напомним, ранее стало известно, что бойцы Киевского ЦСО «Альфа» выполняли контрснайперские задачи в «серой» зоне и там попали под вражеский минометный обстрел.

Объединенные силы в ноябре текущего года потеряли на Донбассе саперов, командира отделения противотанкового взвода, бойцов пехоты. Также смертельное ранение получил командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Евгений Коростелев.

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