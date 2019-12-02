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Происшествия

Зверское избиение волонтера в Бахмуте: преступником оказался пьяный подросток-боксер (фото, видео)

16:18 2 декабря 2019 237
Артем Мирошниченко
Егор КРУШИЛИН, «ФАКТЫ»

На волонтера Артема Мирошниченко, жестоко избитого в городе Бахмуте на Донетчине вечером 29 ноября, напали подростки. Такую информацию сообщил в понедельник, 2 декабря, начальник Бахмутского отдела полиции Ярослав Меженный. По его словам, были установлены двое участников происшествия — 16-летний и 17-летний местные жители. Старший осужден за разбой условно, но еще не «отбыл» свой срок. Однако зверски избивал 37-летнего волонтера младший. Сразу же после задержания парень был помещен в изолятор временного содержания. А статус второго подростка будет установлен в ходе следствия. Начальник отдела полиции пригласил активистов на судебное заседание, где будет избираться мера пресечения подозреваемому, который чуть не убил человека, напав на него практически без причины.

«Оба подростка были пьяны. Подозреваемый рассказал, что занимается боксом и хотел „отработать“ свои навыки на живом „противнике“. Уголовное производство открыто по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений», — рассказал начальник отдела полиции.

По информации спикера, избитого до бессознательного состояния мужчину заметила на обочине продавец киоска, которая является соседкой родителей потерпевшего. Она сообщила его близким, а те вызвали скорую и полицию.

Поиском подозреваемых был поднят весь Бахмутский отдел полиции, на месте происшествия работали следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и кинологи. В результате уже на следующий подозреваемый был задержан, а личность его приятеля, который находился рядом, установлена. Поможет следствию видеозапись с камеры наружного наблюдения, которая зафиксировала избиение потерпевшего. «Тащили по тротуару, бросали так, что потерпевший ударялся головой об асфальт», — рассказал Меженный.

Сергей Мирошниченко, брат избитого волонтера, сообщил «ФАКТАМ», что Артем пока так и не пришел в себя. Врачи борются с внутренним кровотечением и отеком головного мозга.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о том, что оба брата активно помогали украинской армии.

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