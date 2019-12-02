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Происшествия

На Волыни неизвестные устроили бойню в лесничестве: убиты семь ланей (фото)

20:11 2 декабря 2019 162
лани
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Дикий случай произошел в понедельник, 2 декабря, на Волыни. Неизвестные злоумышленники застрели семь самок ланей прямо в вольере Воротнивского лесничества в Луцком районе. На месте работает следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория полиции. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Николаеве живодер застрелил кота прямо на глазах у детей.

— Убитых животных обнаружили лесники, которые приехали их кормить. Правоохранители опрашивают возможных свидетелей, тела животных направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы, — сообщает ГУ Национальной полиции Волынской области.

Открыто уголовное производство по статье «Незаконная охота». Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере до 3,4 тысячи гривен или ограничение свободы до трех лет. Ведется следствие и поиск злоумышленников.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Австралии домашний олень напал на своего 47-летнего хозяина, который зашел к нему в вольер, чтобы покормить. Разъяренный олень поднял мужчину на рога, а потом затоптал насмерть.

А в Ровно полицейскому пришлось застрелить собаку, которую натравили на него хозяева питомника.

Фото из facebook

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