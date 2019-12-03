В «реабилитационных центрах» на Львовщине пытали людей

Происшествия

Сотрудники полиции и прокуратуры Львовской области выявили в селах Пустомытовского района так называемые «реабилитационные центры» для людей, зависимых от психоактивных веществ. Пациентов там содержали против их воли, заставляли работать и жестоко наказывали за малейшее нарушение режима. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о фейковом центре медицинской реабилитации в Луцке. Центр якобы специализировался на лечении от наркотической и алкогольной зависимости.

Как сообщает ГУ Нацполиции во Львовской области, во время расследования установлено, что в период с 2016 по 2019 год 34-летний львовянин организовал в селах Пустомытовского района деятельность трех центров для платного «лечения» лиц от алкогольной и наркотической зависимости. Никакой квалифицированной медицинской помощи пациенты не получали, при этом месячная плата за «лечение», которую вносили родственники, составляла от 7 до 12 тысяч гривен.

Организатор вместе с сообщниками удерживали пациентов в центрах во вредных для здоровья условиях, используя их подневольный труд. Некоторых пациентов помещали в учреждения принудительно.

У пациентов отбирали мобильные телефоны, а за попытки самовольно покинуть центр жестоко наказывали. Вообще психологическое и физическое насилие применялось за любое нарушение так называемых «правил пребывания в реабилитационном центре».

В настоящее время организатору объявлено о подозрении по статьям «торговля людьми», «незаконное лишение свободы или похищение человека» и «пытки». Ему грозит лишение свободы до 15 лет и конфискация имущества.

Ведется следствие.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что подобный реабилитационный центр был закрыт в селе Гаразджа Волынской области. В одном из частных домов правоохранители обнаружили 30 человек, большинство из которых заявили, что находятся там против воли. Организаторов незаконного реабилитационного центра взяли под стражу.

Фото из архива

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