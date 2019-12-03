Россия решила увеличить число городов, в которых будут раздавать паспорта жителям Донбасса

Мир

Игнорируя возмущение международного сообщества, Россия собралась открыть дополнительные центры выдачи паспортов РФ жителям оккупированного Донбасса. Четыре новых паспортных пункта должны появиться в Ростовской области. Пока в регионе основными считаются два центра — в Новошахтинске и селе Покровском Неклиновского района. Туда «стекаются» документы от жителей Донбасса, принятые в других городах.

Как сообщает Telegram-канал bbbreaking, на работу новых паспортистов Россия собирается выделить 144 млн рублей (2,2 млн долларов).

Ранее в России подсчитали, что за шесть месяцев после объявленной Путиным российской паспортизации на Донбассе гражданство РФ оформили свыше 170 тысяч жителей оккупированного региона.

Обладатели российского документа не получают автоматически права на социальные выплаты из РФ, потому большинство «новых россиян» на территории России не задержались. В Ростовской области говорят, что после раздачи паспортов не заметили ни давления на рынок труда, ни роста численности детей в школах и детсадах, то есть новоиспеченные российские граждане из ОРДЛО, получив паспорт, вернулись домой на Донбасс.

Сохранить украинский паспорт жители региона предпочитают еще и потому, что при поездках в страны Европы с новым российским документом могут возникнуть проблемы. В Европе составили инструкцию, как поступать с паспортами жителей ОРДЛО, обратившихся за Шенгенской визой.

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