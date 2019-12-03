Под честное слово: в Одессе суд отпустил женщину, пытавшуюся задушить пятимесячного сынишку

Происшествия

Во вторник, 3 декабря, в Суворовском районном суде Одессы избирали меру пресечения 33-летней жительницы Южного, которая, по словам соседки по палате, выпила водки и попыталась задушить своего пятимесячного сына подушкой прямо в палате Областной детской клинической больницы.

Представитель прокуратуры настаивала на том, чтобы подозреваемую в покушении на убийство 5-месячного сына отправили на два месяца в СИЗО.

Подсудимая свою вину не признала. Она утверждает, что вовсе не пыталась убить сына. Дескать, ее оклеветала соседка по палате, с которой у нее произошел конфликт, и та решила таким образом ей отомстить. Вместе с тем она признала, что употребляла алкоголь.

Судья принял решение отпустить женщину на время следствия под ее личное обязательство, но ограничил ее общение с ребенком. Теперь подозреваемая может видеться с сыном исключительно в присутствии медперсонала областной детской больницы. Малыш остается в больнице под наблюдением врачей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе отправили в тюрьму мать-убийцу, которая ударила 5-месячную дочь головой о шкаф.

Жуткий инцидент произошел по Винницей: кот запрыгнул в коляску к спящему ребенку и улегся на его лицо.

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