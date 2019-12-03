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Под честное слово: в Одессе суд отпустил женщину, пытавшуюся задушить пятимесячного сынишку
Во вторник, 3 декабря, в Суворовском районном суде Одессы избирали меру пресечения 33-летней жительницы Южного, которая, по словам соседки по палате, выпила водки и попыталась задушить своего пятимесячного сына подушкой прямо в палате Областной детской клинической больницы.
Представитель прокуратуры настаивала на том, чтобы подозреваемую в покушении на убийство 5-месячного сына отправили на два месяца в СИЗО.
Подсудимая свою вину не признала. Она утверждает, что вовсе не пыталась убить сына. Дескать, ее оклеветала соседка по палате, с которой у нее произошел конфликт, и та решила таким образом ей отомстить. Вместе с тем она признала, что употребляла алкоголь.
Судья принял решение отпустить женщину на время следствия под ее личное обязательство, но ограничил ее общение с ребенком. Теперь подозреваемая может видеться с сыном исключительно в присутствии медперсонала областной детской больницы. Малыш остается в больнице под наблюдением врачей.
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