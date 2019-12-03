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Страшное ДТП в Буче под Киевом: новые подробности и эксклюзивные фото
Под вечер 3 декабря в пригороде Киева городке Буча произошла автокатастрофа с участием маршрутного такси. Выехавшему на место трагедии корреспонденту «ФАКТОВ» стали известны некоторые подробности ЧП.
Предварительно известно, что маршрутный микроавтобус с пассажирами двигался в направлении центра Бучи. Когда он находился на улице Полевой, на перекресток неожиданно выскочил Porsche. Последовал мощный удар, после которого маршрутка ударилась об электроопору и опрокинулась на бок.
В момент удара из салона буквально вылетели два пассажира — 20-летний парень и 40-летняя женщина. К несчастью, оба оказались придавлены опрокинувшимся микроавтобусом. Смерть наступила мгновенно.
Находившиеся поблизости люди помогли выбраться из салона уцелевшим пассажирам. Троим из них пришлось оказывать помощь. Характер полученных пострадавшими травм уточняется.
Водитель Porsche, который был в машине один, не пострадал. Он направлен на медицинскую экспертизу.
На место происшествия был вызван мощный кран, который поставил автобус на колеса.
Напомним, 1 декабря крупная авария с участием маршрутки произошла под Одессой. В результате столкновения микроавтобуса с легковушкой травмы получили восемь человек.
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