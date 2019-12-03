23.82 / 24.03 26.25 / 26.60
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Страшное ДТП в Буче под Киевом: новые подробности и эксклюзивные фото

21:31 3 декабря 2019 143
ДТП с маршруткой в Буче
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

Под вечер 3 декабря в пригороде Киева городке Буча произошла автокатастрофа с участием маршрутного такси. Выехавшему на место трагедии корреспонденту «ФАКТОВ» стали известны некоторые подробности ЧП.

Предварительно известно, что маршрутный микроавтобус с пассажирами двигался в направлении центра Бучи. Когда он находился на улице Полевой, на перекресток неожиданно выскочил Porsche. Последовал мощный удар, после которого маршрутка ударилась об электроопору и опрокинулась на бок.

В момент удара из салона буквально вылетели два пассажира — 20-летний парень и 40-летняя женщина. К несчастью, оба оказались придавлены опрокинувшимся микроавтобусом. Смерть наступила мгновенно.

Находившиеся поблизости люди помогли выбраться из салона уцелевшим пассажирам. Троим из них пришлось оказывать помощь. Характер полученных пострадавшими травм уточняется.

Водитель Porsche, который был в машине один, не пострадал. Он направлен на медицинскую экспертизу.

На место происшествия был вызван мощный кран, который поставил автобус на колеса.

Напомним, 1 декабря крупная авария с участием маршрутки произошла под Одессой. В результате столкновения микроавтобуса с легковушкой травмы получили восемь человек.

Фото автора

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Шайло-Джон и Анджелина

Наконец-то "сменила пол": дочь Джоли и Питта Шайло официально стала Джоном

Вера Брежнева

Меладзе вручил Брежневой чемодан: названа причина

Пенсия 03.12

Перерасчет пенсий: в ПФУ назвали категории пенсионеров, кому не повысят выплаты

Анастасия Заворотнюк

«Дело серьезное»: известный российский певец заговорил о болезни Заворотнюк

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер