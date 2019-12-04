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В Украине зафиксировали землетрясение
Землетрясение на территории Украины было зафиксировно во вторник, 3 декабря, в 23:25 во Львовской области. Напомним, 28 сентября подземные толчки произошли на территории Закарпатья, в районе села Колочава.
А 3 декабря землетрясение ощутили в районе села Станиславчик Бродовского района между городами Радехов и Броды. По шкале интенсивности сила подземных толчков составила от 0 до 2 баллов, сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.
О пострадавших, жертвах и разрушениях информации нет.
Напомним, месяц назад в Институте геофизики Национальной академии наук Украины (НАНУ) предупредили о возможности сильного землетрясения на территории Украины, которое может произойти в самое ближайшее время.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о сильнейшем за 30 лет землетрясении в Европе. Подземные толчки силой более 6 баллов спровоцировали многочисленные разрушения на территории Албании. Погибли люди. Количество пострадавших превысило три сотни. «ФАКТЫ» публиковали шокирующее видео разрушений.
Фото из архива
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