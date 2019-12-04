В Донецке закрывают «вузы», открытые главарем боевиков Захарченко

Общество и люди

В Донецке, находящемся под контролем группировки «ДНР», прекратят свою работу два нелегитимно функционирующих «вуза», которые были открыты после оккупации города. Об этом сообщают информационные ресурсы боевиков. Речь идет о «донецком военном училище» и «донбасской юридической академии».

Детище ликвидированного главаря донецких боевиков Захарченко «донецкое высшее общевойсковое командное училище», как уже сообщали «ФАКТЫ», объявило о прекращении набора кадетов еще летом 2019 года. Причиной стал отказ российских меценатов содержать этот «вуз», выпускающий «офицеров» квазиреспублики и «армии» боевиков, переименованной после ликвидации Захарченко в «народную милицию».

Напомним, Донецкое высшее военное командное училище, кадетом которого стал сын ликвидированного боевика Гиви (Михаила Толстых), было закрыто еще в 1995 году, на базе него до войны функционировал военный лицей.

А о том, что «судьба «донбасской юридической академии» буквально «висит на волоске», заявили с экранов телевизоров оккупантов. Окончательное решение 25 декабря текущего года примут у главаря боевиков Дениса Пушилина. Как следует из телесюжета, в коллегии при «министерстве образования и науки ДНР» в ноябре отклонили заявку «вуза» на «государственную аккредитацию», потому что якобы нашли какие-то нарушения, но какие именно, в сюжете не указывается. Этой новостью студентов оглушили третьего декабря, посреди учебного года, не объяснив, что им делать дальше.

— Нужно поступать в легитимные вузы: Украины или другого признанного государства — на свой выбор и согласно возможностям, — прокомментировал «ФАКТАМ» бывший работник сферы высшего образования в Донецке, который просил не публиковать его фамилию. — О том, что «дипломы» квазиреспублик — это филькина грамота, неоднократно говорили и писали все украинские СМИ. И заявление российских массмедиа о том, что якобы четыре из 18 «вузов» ОРДО прошли аккредитацию и получат дипломы российского образца, следует понимать правильно: дипломы российского образца не являются российскими дипломами. Если студент из ОРДЛО не завершил свое обучение в российском вузе и не получил там диплом (на что нужны средства), то «диплом российского образца», который ему выдадут здесь, как бы он ни выглядел, в базе данных в России не «пробивается». И при попытке трудоустроиться в приличное место в РФ, это выяснится и придется снова идти учиться. У тех донецких студентов, которые проходят обучение в этих четырех «аккредитованных» в России вузах, хотя бы есть шанс на то, что их примут доучиться и получить диплом вуза РФ. А у тех, кто учится в «неаккредитованных вузах», такой возможности нет — они просто должны приезжать и поступать в России на правах иностранных граждан.

По информации собеседника, обучение в так называемой «донбасской юридической академии» было платным — 27 тысяч в год. Впрочем, во многих учебных заведениях в ОРДО обучение платное, что не афишируется. А «бюджетных» мест может быть одно-два на курсе на определенных факультетах, а может и не быть. И в перспективе, по мнению собеседника, «вузов» в ОРДО может и не остаться — так как средств у населения все меньше, а выпускников, которые смогли себе позволить обучение, но уже узнали цену полученных «дипломов», попытавшись трудоустроиться за пределами ОРДО, почти за шесть лет оккупации становиться все больше. Соответственно, и набор в вузы падает. «Берут уже просто тех, кто может платить за обучение и имеет документ, удостоверяющий личность», — сказал собеседник.

Отметим, что так называемая «донбасская юридическая академия», открывшаяся в 2015 году по инициативе бывшего главного налоговика боевиков Александра Тимофеева по кличке Ташкент, объявила себя преемницей «донецкого юридического института», в помещениях которого боевики разместили свои казармы. А легитимный Донецкий юридический институт ныне функционирует на мирной территории Украины.



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