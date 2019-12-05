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Названы 10 лучших фильмов 2019 года (фото)
В среду, 4 декабря, Американский институт кино (AFI) опубликовал свой традиционный список 10 лучших фильмов уходящего года. Картины расставлены в нем в алфавитном порядке, исходя из написания названий на английском языке. AFI при этом обязательно указывает студии, снявшие эти фильмы.
10 лучших фильмов 2019 года по версии AFI
«1917» — историческая драма британского режиссера Сэма Мендеса о Первой мировой войне (Universal)
«Прощание» — американская драма режиссера Лулу Ванг о жизни китайской семьи в США (A24)
«Ирландец» — криминальная драма Мартина Скорсезе, главные роли в которой исполнили Роберт де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши (Netflix)
«Кролик Джоджо» — сатирическая «черная» комедия новозеландского режиссера Тайки Вайтити (Fox Searchlight)
«Джокер» — психологическая драма Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли. Первый фильм с жестким ограничением по возрасту, которому удалось собрать в мировом прокате более миллиарда долларов (Warner Bros.)
«Ножи наголо» — американский детектив с Дэвидом Крэйгом в главной роли, получивший премию NBR за лучший актерский ансамбль (Lionsgate)
«Маленькие женщины» — новая экранизация одноименного романа Луизы Мэй Олкотт от режиссера Греты Гервиг («Леди Берд») с Мерил Стрип, Лорой Дерн, Сиршей Ронан, Эммой Уотсон в главных ролях (Sony)
«Брачная история» — комедийная драма Ноа Баумбаха с Адамом Драйвером и Скарлетт Йоханссон (Netflix)
«Однажды в… Голливуде» — нашумевший фильм Квентина Тарантино с Леонардо Ди Каприо, Брэдом Питтом и Марго Робби (Sony)
«Ричард Джуэлл» — драма Клинта Иствуда о человеке, который в 1996 году предотвратил теракт в Атланте во время проведения там Летних Олимпийских игр (Warner Bros.)
Особо AFI отметил южнокорейский фильм «Паразиты», получивший «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском международном кинофестивале в мае. Картина снята на студии Neon.
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Отметим, что десятка лучших фильмов 2019 года по версии AFI во многом совпадает с таким же списком, который составил Национальный совет кинокритиков США (NBR). В списке NBR нет «Джокера», «Прощания» и «Маленьких женщин». AFI проигнорировал «Неограненные драгоценности», «Аутсайдеров», «Волны» и «Меня зовут Долемайт».
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Постепенно формируется группа очевидных претендентов на премию «Оскар».
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Все чаще звучат следующе картины — «Ирландец», «Однажды в… Голливуде», «Ричард Джуэлл», «Брачная история».
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».