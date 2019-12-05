Названы 10 лучших фильмов 2019 года (фото)

Шоу-бизнес

В среду, 4 декабря, Американский институт кино (AFI) опубликовал свой традиционный список 10 лучших фильмов уходящего года. Картины расставлены в нем в алфавитном порядке, исходя из написания названий на английском языке. AFI при этом обязательно указывает студии, снявшие эти фильмы.

10 лучших фильмов 2019 года по версии AFI

«1917» — историческая драма британского режиссера Сэма Мендеса о Первой мировой войне (Universal)

Кадр из фильма "1917"

«Прощание» — американская драма режиссера Лулу Ванг о жизни китайской семьи в США (A24)

Кадр из фильма "Прощание"

«Ирландец» — криминальная драма Мартина Скорсезе, главные роли в которой исполнили Роберт де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши (Netflix)

Кадр из фильма "Ирландец"

«Кролик Джоджо» — сатирическая «черная» комедия новозеландского режиссера Тайки Вайтити (Fox Searchlight)

Кадр из фильма "Кролик Джоджо"

«Джокер» — психологическая драма Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли. Первый фильм с жестким ограничением по возрасту, которому удалось собрать в мировом прокате более миллиарда долларов (Warner Bros.)

Хоакин Феникс в фильме "Джокер"

«Ножи наголо» — американский детектив с Дэвидом Крэйгом в главной роли, получивший премию NBR за лучший актерский ансамбль (Lionsgate)

Дэниел Крэйг в фильме "Ножи наголо"

«Маленькие женщины» — новая экранизация одноименного романа Луизы Мэй Олкотт от режиссера Греты Гервиг («Леди Берд») с Мерил Стрип, Лорой Дерн, Сиршей Ронан, Эммой Уотсон в главных ролях (Sony)

Кадр из фильма "Маленькие женщины"

«Брачная история» — комедийная драма Ноа Баумбаха с Адамом Драйвером и Скарлетт Йоханссон (Netflix)

Адам Драйвер и Скарлетт Йоханссон в фильме "Брачная история"

«Однажды в… Голливуде» — нашумевший фильм Квентина Тарантино с Леонардо Ди Каприо, Брэдом Питтом и Марго Робби (Sony)

Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо в фильме "Однажды в... Голливуде"

«Ричард Джуэлл» — драма Клинта Иствуда о человеке, который в 1996 году предотвратил теракт в Атланте во время проведения там Летних Олимпийских игр (Warner Bros.)

Кадр из фильма "Ричард Джуэлл"

Особо AFI отметил южнокорейский фильм «Паразиты», получивший «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском международном кинофестивале в мае. Картина снята на студии Neon.

Читайте в «ФАКТАХ»: Я играл в школьных спектаклях не из любви к театру, а чтобы пропускать уроки, — Аль Пачино

Отметим, что десятка лучших фильмов 2019 года по версии AFI во многом совпадает с таким же списком, который составил Национальный совет кинокритиков США (NBR). В списке NBR нет «Джокера», «Прощания» и «Маленьких женщин». AFI проигнорировал «Неограненные драгоценности», «Аутсайдеров», «Волны» и «Меня зовут Долемайт».

Читайте в «ФАКТАХ»: Приехав покорять Голливуд, я поначалу работал в «Макдоналдсе» за 25 долларов в неделю, — Брэд Питт

Постепенно формируется группа очевидных претендентов на премию «Оскар».

Читайте в «ФАКТАХ»: Ради роли Джокера мне пришлось за месяц сбросить 24 килограмма, — Хоакин Феникс

Все чаще звучат следующе картины — «Ирландец», «Однажды в… Голливуде», «Ричард Джуэлл», «Брачная история».

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