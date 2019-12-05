Украина

Если встреча «нормандской четверки» по Донбассу завершится безрезультатно, Украина будет строить стену, чтобы отгородиться от России. С таким заявлением выступил в Лондоне Андрей Ермак, помощник президента Владимира Зеленского.

«Конечно же, у нас есть план „Б“. Если мы не увидим готовности России выполнять минские соглашения и выходить на мирное решение с четкими временными рамками, то в этом случае мы будем строить стену, и жизнь будет продолжаться», — приводит CNBC заявление Ермака на форуме в Королевском институте международных отношений в Лондоне.

Помощник Зеленского намерен изучить опыт стран, которым пришлось строить стены на границе и учиться жить, «заморозив» территориальный конфликт.

«У нас есть друзья, и мы заимствуем их опыт. Прежде всего, это Израиль. Я боюсь, что мы будем жить с замороженным конфликтом», — сказал Ермак.

Напомним, 9 декабря в Париже собирается саммит «нормандской четверки». Лидеры Украины, России, Франции и Германии встретятся, чтобы обсуждать будущее Донбасса. Предусмотрена отдельная встреча Зеленского и Путина на полях саммита. Кроме прочего, украинская сторона ждет от встречи договоренностей о новом обмене удерживаемыми лицами.

Помощник президента Украины поделился планами выдвинуть новые требования к переговорщикам по Донбассу: они должны документально подтвердить, что имеют отношение к региону. Кроме того, количество переговорщиков предлагается довести до 36.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter