- 16:17 Художница ZINAИDA и «Артрехаб» обратились к 200 главам стран с призывом поддержать мир в Украине
- 16:12 Рада отсрочила штрафы для «евробляхеров»: подробности законопроекта
- 16:10 На новогоднее украшение Офиса президента потратят кругленькую сумму
- 16:08 Регина Тодоренко показала, как кормит сына грудью
- 15:59 "Жизнь не имеет смысла": в Киеве полиция спасла очередного самоубийцу
- 15:55 У Зеленского подтвердили намерение построить стену на Донбассе в случае провала встречи "нормандской четверки"
- 15:44 Жирный боров: фото располневшего Пушилина возмутило дончан
- 15:38 Джошуа в наушниках, Руис в шапке: видео открытой тренировки перед боем-реваншем
- 15:30 Полмиллиона долларов за помощника народного депутата: в Киеве предотвращено громкое похищение
- 15:17 Художник из Казахстана вышел к посольству Украины, чтобы извиниться за слова своего президента про Крым
- 15:16 Огненное ЧП в криворожском лицее: эвакуированы сотни учащихся
- 15:07 Гороскоп на 6 декабря для всех знаков зодиака
У Зеленского подтвердили намерение построить стену на Донбассе в случае провала встречи "нормандской четверки"
Если встреча «нормандской четверки» по Донбассу завершится безрезультатно, Украина будет строить стену, чтобы отгородиться от России. С таким заявлением выступил в Лондоне Андрей Ермак, помощник президента Владимира Зеленского.
«Конечно же, у нас есть план „Б“. Если мы не увидим готовности России выполнять минские соглашения и выходить на мирное решение с четкими временными рамками, то в этом случае мы будем строить стену, и жизнь будет продолжаться», — приводит CNBC заявление Ермака на форуме в Королевском институте международных отношений в Лондоне.
Помощник Зеленского намерен изучить опыт стран, которым пришлось строить стены на границе и учиться жить, «заморозив» территориальный конфликт.
«У нас есть друзья, и мы заимствуем их опыт. Прежде всего, это Израиль. Я боюсь, что мы будем жить с замороженным конфликтом», — сказал Ермак.
Напомним, 9 декабря в Париже собирается саммит «нормандской четверки». Лидеры Украины, России, Франции и Германии встретятся, чтобы обсуждать будущее Донбасса. Предусмотрена отдельная встреча Зеленского и Путина на полях саммита. Кроме прочего, украинская сторона ждет от встречи договоренностей о новом обмене удерживаемыми лицами.
Помощник президента Украины поделился планами выдвинуть новые требования к переговорщикам по Донбассу: они должны документально подтвердить, что имеют отношение к региону. Кроме того, количество переговорщиков предлагается довести до 36.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...