Путь сборной Украины на Евро-2020: видео всех 17 голов команды Шевченко

Спорт

Сборная Украины по футбола, узнавшая своих соперников в группе Евро-2020, провела один из самых успешных годов в своей истории. Команда Андрея Шевченко не только досрочно пробилась в финальный турнир чемпионата Европы, но и не проиграла в 2019-м ни одного матча. Шесть побед и две ничьи в восьми поединках группового турнира квалификации Евро-2020 — таков итог противостояния «желто-синих» в играх с Португалией, Сербией, Литвой и Люксембургом.

17 забитых мячей, а группе и всего четыре пропущенных (из них два в мало что решавшем последнем матче на поле сербов). Четыре раза ворота соперников в отборе поразил Роман Яремчук, по три мяча в свой актив записали Руслан Малиновский и Виктор Цыганков, лва — Евгений Коноплянка, по одному — Александр Зинченко, Марлос, Андрей Ярмоленко, Артем Беседин, а еше одним «самострелом» отметился люксембуржец Жерсон Родригес.

Напомним, что в рамках подготовки к Евро-2020 у сборной Украины уже запланированы гостевые товарищеские матчи с Францией (27 марта) и Польшей (31 марта).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины узнала возможных соперников в дивизионе А Лиги наций.

Фото ffu.ua

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