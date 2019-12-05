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Политика

Доставка пенсий в села: в Кабмине решили важную проблему

19:32 5 декабря 2019 62
Алексей Гончарук
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Кабинет министров нашел простое решение проблемы с доставкой пенсий и субсидий в отдаленные населенные пункты Украины, но этот вопрос для людей играет очень важную роль. Такое мнение на своей странице в Facebook озвучил политический эксперт Алексей Голобуцкий.

«В правительстве Гончарука решили проблему с доставкой пенсий и субсидий в отдаленные населенные пункты и села, которую почему-то игнорировали предыдущие Кабинеты министров. Хотя эта проблема очень острая, речь идет о почти 5 миллионах граждан, из них 800 тысяч — это люди с инвалидностью, которые физически не могут получать соцвыплаты в отделении банка. Особенно, если это самое отделение находится в районном центре за несколько километров от дома», — написал политолог.

По его словам, доставка соцвыплат осуществляется через «Укрпочту», и последние 15 лет тарифы, заложенные на обслуживание этого процесса, не менялись. В результате выделяемых средств не хватало даже на операционную деятельность, и «Укрпочта» несла убытки.

«Только за этот год убытки за доставку пенсий и других соцвыплат составили полтора миллиарда гривен. В прошлом сумма была меньше, но тоже впечатляющая — 1,2 млрд. В итоге случаи, когда деньги доставлялись не вовремя и с серьезными задержками, стали хроническими. Не говоря уже о сокращении количества самих почтальонов, которые обслуживали отдаленные поселки, что в принципе ставило под угрозу выживание пенсионеров», — считает Голобуцкий.

Он также подчеркнул, что тогда руководство страны решало эту проблему исключительно в ручном режиме, выплачивая «Укрпочте» средства только в случае крайней необходимости.

«Сейчас, по словам премьера Гончарука, правительство пересмотрело тарифы на доставку пенсий и выделило дополнительных 900 млн. Этого должно хватить на выплату зарплат и покрытие организационных расходов „Укрпочты“. А поэтому есть все шансы, что хотя бы в 2020 году удастся наладить бесперебойную и своевременную доставку людям их законных соцвыплат. Данное решение Кабмина, по своей сути, очень простое, но этот вопрос играет для граждан большую роль», — подытожил Алексей Голобуцкий.

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