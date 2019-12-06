Названы 10 лучших сериалов 2019 года (фото)

Шоу-бизнес

Американский институт кино (AFI) назвал 10 лучших телесериалов 2019 года. Список составлен в алфавитном порядке, исходя из английского написания названий сериалов.

Примечательно, что пять из них были сняты каналом HBO, что является рекордным показателем.

10 лучших сериалов 2019 года по версии AFI

«Чернобыль» — мини-сериал, рассказывающий о трагедии на Чернобыльской АЭС, произвел фурор во всем мире. В Украине он вызвал неоднозначную реакцию. Вместе с тем он стал самым популярным сериалом в истории. Снят каналом HBO. Получил две премии «Эмми»

«Корона» — британский сериал с участием американской стриминговой компании Netflix рассказывает историю королевы Елизаветы II. Вышло уже три сезона, всего 30 серий. Автором идеи является Питер Морган. Корлеву играет актриса Клэр Фой. «Корона» удостоилась восьми премий «Эмми»

«Фосси/Вердон» — американский сериал, посвященный творчеству и личной жизни выдающегося режиссера Боба Фосса, который поставил легендарные мюзиклы «Кабаре» и «Весь этот джаз». В центре повествования находятся отношения Фосса и танцовщицы Гвен Вердон. Главные роли исполняют Сэм Рокуэлл (обладатель премий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA) и Мишель Уильямс (лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми»). Пока вышел один сезон, состоящий из восьми серий. Снят каналом FX

«Игра престолов» — культовый американский сериал, снятый каналом HBO по мотивам серии книг Джорджа Р. Мартина «Песнь Льда и Огня». Вышло восемь сезонов, всего 73 серии. Это один из самых успешных сериалов в истории. Он заработал 161 номинацию на премию «Эмми»! И получил 58 этих самых престижных теленаград. «Игра престолов» сделала звездами целую команду молодых актеров — Эмилию Кларк, Софи Тернер, Кита Харингтона, Николая Костер-Вальдау, Джейсона Момоа

«Поза» — сериал американского канала FX, действие которого разворачивается в конце 80-х — начал 90-х в Нью-Йорке. Создатели сериала точно подметили многие грани жизни американского общества в период, который в США принято называть теперь началом эпохи Трампа. Герои этой истории — в основном транссексуалы. Главные роли исполняют Эван Питерс, Кейт Мара, Билли Портер, Индия Мур. Вышло два сезона, всего 18 серий. FX объявил о съемках третьего сезона

«Наследники» — сериал от HBO, снятый в жанре черной комедии. Вышло два сезона, всего 20 серий. Авторы рассказывают историю вымышленной семьи американского медиамагната Логана Роя. Внешне это благополучные счастливые люди. Но на самом деле это далеко не так. Главные роли исполняют Хиам Аббасс, Брайан Кокс, Киран Калкин, Николас Браун. Идут съемки третьего сезона

«Невероятное» — криминальная драма от телеканала CBS, которую показывает стриминговый канал Netflix, рассказывает о серии изнасилований в Вашингтоне и Колорадо. По американским стандартам считается мини-сериалом — восемь серий. Основан на реальных событиях. Главные роли исполнили Тони Коллетт, Мерритт Уивер, Кейтлин Девер

«Вице-президент» — политическая сатира от канала HBO, выдержавшая уже семь сезонов (65 серий). Сериал удостоился 17 премий «Эмми» и множества других теленаград. Главную роль в нем играет Джулия Луи-Дрейфус

«Хранители» — сериал канала HBO о супергероях. Пока вышел первый сезон, состоящий из семи серий. Является продолжением одноименного сериала 1987 года. Действие происходит в альтернативной реальности. Главные роли играют Реджина Кинг, Дон Джонсон, Тим Блейк Нельсон, Джереми Айронс

«Когда они нас увидят» — мини-сериал, снятый по заказу стриминговой компании Netflix в жанре криминальной драмы. Вышло четыре серии. В основе сюжета лежит реальное преступление — изнасилование в Центральном парке в Нью-Йорке, совершенное в апреле 1989 года. Суд признал виновными пятерых подростков. В 2002 году с них были сняты все обвинения, поскольку в изнасиловании сознался другой человек

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что AFI назвал 10 лучших фильмов 2019 года. В их число вошли «Джокер», «Однажды в… Голливуде», «Ирландец». Список AFI во многом совпал с десяткой лучших фильмов 2019 года по версии Национального совета кинокритиков США.

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