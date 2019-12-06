На Львовщине работники банка украли с депозитов клиентов полтора миллиона гривен

Происшествия

Сотрудники полиции и прокуратуры Львовщины разоблачили пятерых работников банка, которые похитили из «своего» финансового учреждения более полутора миллионов гривен.

— Во время следствия было установлено, что злоумышленники проводили незаконные операции по перечислению денег с депозитных на текущие счета без ведома и согласия клиентов, после чего получали наличку в банкоматах. Организатором преступной группы оказалась 50-летняя руководительница отделения банка, а ее пособники — сотрудники этого же отделения в возрасте от 33 до 58 лет, — сообщает ГУ Национальной полиции Львовской области.

Злоумышленникам объявлено о подозрении, в отношении них открыто уголовное производство по статьям «Присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением» и «Несанкционированные действия с информацией», которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет и конфискацию имущества. Ведется досудебное расследование.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как мошенникам удалось провернуть аферы с кредитами на несколько миллионов долларов. Группировка действовала в Украине два года.

«ФАКТЫ» писали также о «двухэтажной» афере с быстрыми кредитами. Люди попадают в кабалу и лишаются своих денег.

А на Донетчине летом обокрали бывшего сотрудника прокуратуры. У пенсионера похитили все его сбережения: 150 тысяч долларов, 30 тысяч евро и полкилограмма золота выкрали прямо из банковской ячейки.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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