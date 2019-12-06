23.62 / 23.86 26.13 / 26.50
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На Львовщине работники банка украли с депозитов клиентов полтора миллиона гривен

13:50 6 декабря 2019 117
деньги в банкомате
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Сотрудники полиции и прокуратуры Львовщины разоблачили пятерых работников банка, которые похитили из «своего» финансового учреждения более полутора миллионов гривен.

— Во время следствия было установлено, что злоумышленники проводили незаконные операции по перечислению денег с депозитных на текущие счета без ведома и согласия клиентов, после чего получали наличку в банкоматах. Организатором преступной группы оказалась 50-летняя руководительница отделения банка, а ее пособники — сотрудники этого же отделения в возрасте от 33 до 58 лет, — сообщает ГУ Национальной полиции Львовской области.

Злоумышленникам объявлено о подозрении, в отношении них открыто уголовное производство по статьям «Присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением» и «Несанкционированные действия с информацией», которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет и конфискацию имущества. Ведется досудебное расследование.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как мошенникам удалось провернуть аферы с кредитами на несколько миллионов долларов. Группировка действовала в Украине два года.

«ФАКТЫ» писали также о «двухэтажной» афере с быстрыми кредитами. Люди попадают в кабалу и лишаются своих денег.

А на Донетчине летом обокрали бывшего сотрудника прокуратуры. У пенсионера похитили все его сбережения: 150 тысяч долларов, 30 тысяч евро и полкилограмма золота выкрали прямо из банковской ячейки.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

ПенсияУкрпошта

Ходить за пенсией к банкомату не придется: в Кабмине приняли важное решение

Настя и Петр

Анастасии Заворотнюк стало лучше, но появилась новая проблема, — СМИ

Сгоревшее здание колледжа в Одессе

Пожар в одесском колледже: количество пострадавших и пропавших без вести растет (фото)

Жанна Фриске с отцом

"Чтоб он сдох": отец Фриске резко ответил Шепелеву

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер