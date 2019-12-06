- 17:59 Убийство ребенка в Переяславе: ГБР сделало громкое заявление
- 17:53 Венера сближается с Сатурном: чем это опасно для жителей Земли
- 17:48 Лом против пистолета: конфликт полицейских с дальнобойщиками в Черниговской области едва не закончился стрельбой
- 17:34 Посольство Израиля возмутилось решением Рады о почтении памяти ряда украинских деятелей
- 17:30 Пожар в одесском колледже: поисковые работы могут прекратить из-за угрозы обрушения
- 17:29 Руис — Джошуа: онлайн-трансляция чемпионского боя-реванша
- 17:26 «Шальная бестия»: Лобода озадачила поклонников пикантным снимком
- 17:04 Гончарук анонсировал запуск службы спасения "112" в начале 2020 года: начнут с Киевской области
- 16:59 В Киеве на выходные закроют движение скоростного трамвая
- 16:58 Интерпол отказал Украине в розыске убийц крымскотатарского активиста Аметова
- 16:47 «К сожалению, этого не было»: Ксения Мишина неоднозначно высказалась о романе с Остапчуком
- 16:40 Московский патриархат разорвал отношения с церквями Греции и Александрии из-за признания ПЦУ: что это значит
Посольство Израиля возмутилось решением Рады о почтении памяти ряда украинских деятелей
Посольство Израиля в Украине выступило с неожиданной критикой Верховной Рады, которая на пленарном заседании 3 декабря проголосовала за почтение памяти ряда исторических деятелей Украины.
Представители посольства увидели в списке имена «пособников нацистов» Владимира Кубийовича (ученый-картограф. Ред.), Максима Железного (Максим Железняк — один из лидеров восстания Колиивщины. Ред.), Василя Левковича, Уласа Самчука, Василя Сидора, Кирила Осьмака, Александра Вишинского, Василия Галаса, Ярослава Старуха, Андрея Мельника.
«Учитывая наши хорошие отношения, мы требуем пересмотреть включение этих противоречивых личностей в список людей, который будет офицально почитаем в вашей стране», — говорится в заявлении посольства.
Одновременно дипломаты призвали Верховную Раду принять определение антисемитизма Международного Альянса памяти жертв Холокоста.
Обращение представителей Израиля вызвало массу эмоций со стороны украинцев.
Так, Андрей Ковальчук призвал дипломатов привести доказательства того, что УПА, воинами которой была часть указанных в списке лиц, воевала на стороне фашистов и принимала участие в Холокосте.
«Сначала признайте Голодомор геноцидом и начните понимать, что в Бабьем Яру погибли не только евреи», — обратился к израильтянам Сергей Супрун.
«А мне, как еврею, очень интересно, когда Израиль признает Голодомор? Вы по всему миру требуете учесть ваши взгляды, но игнорируете миллионы украинцев, которые погибли в результате действий московской власти», — поддержал его Дмитрий Коган.
Напомним, в сентябре 2019 года в Украине произошло несколько актов вандализма в отношении памятников жертвам Холокоста — в Николаевской и Кировоградской областях.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...