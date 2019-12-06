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Политика

Посольство Израиля возмутилось решением Рады о почтении памяти ряда украинских деятелей

17:34 6 декабря 2019 134
Посольство Израиля возмутилось решением Рады о почтении памяти ряда украинских деятелей
Инф. «ФАКТОВ»

Посольство Израиля в Украине выступило с неожиданной критикой Верховной Рады, которая на пленарном заседании 3 декабря проголосовала за почтение памяти ряда исторических деятелей Украины.

Представители посольства увидели в списке имена «пособников нацистов» Владимира Кубийовича (ученый-картограф. Ред.), Максима Железного (Максим Железняк — один из лидеров восстания Колиивщины. Ред.), Василя Левковича, Уласа Самчука, Василя Сидора, Кирила Осьмака, Александра Вишинского, Василия Галаса, Ярослава Старуха, Андрея Мельника.

«Учитывая наши хорошие отношения, мы требуем пересмотреть включение этих противоречивых личностей в список людей, который будет офицально почитаем в вашей стране», — говорится в заявлении посольства.

Одновременно дипломаты призвали Верховную Раду принять определение антисемитизма Международного Альянса памяти жертв Холокоста.

Обращение представителей Израиля вызвало массу эмоций со стороны украинцев.

Так, Андрей Ковальчук призвал дипломатов привести доказательства того, что УПА, воинами которой была часть указанных в списке лиц, воевала на стороне фашистов и принимала участие в Холокосте.

«Сначала признайте Голодомор геноцидом и начните понимать, что в Бабьем Яру погибли не только евреи», — обратился к израильтянам Сергей Супрун.

«А мне, как еврею, очень интересно, когда Израиль признает Голодомор? Вы по всему миру требуете учесть ваши взгляды, но игнорируете миллионы украинцев, которые погибли в результате действий московской власти», — поддержал его Дмитрий Коган.

Напомним, в сентябре 2019 года в Украине произошло несколько актов вандализма в отношении памятников жертвам Холокоста — в Николаевской и Кировоградской областях.

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