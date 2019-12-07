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Пожар в одесском колледже: количество погибших увеличилось до семи
Число жертв пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросла до семи человек. Как сообщили в региональном главке Нацполиции, в 18.10 обнаружены еще двое погибших.
«Сейчас специалисты проводят осмотр тел и занимаются идентификацией», — сказали в главке.
Таким образом, количество погибших в настоящее время — 7 человек, еще столько же значатся без вести пропавшими. Это официально. Но не исключено, что на момент ЧП в здании могли находиться и другие люди.
Продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании колледжа экономики.
Напомним, сегодня стало известно, что в связи с пожаром полиция намерена предъявить двум лицам подозрение.
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