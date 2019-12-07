Происшествия

Пожар в одесском колледже: количество погибших увеличилось до семи

Число жертв пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросла до семи человек. Как сообщили в региональном главке Нацполиции, в 18.10 обнаружены еще двое погибших.

«Сейчас специалисты проводят осмотр тел и занимаются идентификацией», — сказали в главке.

Таким образом, количество погибших в настоящее время — 7 человек, еще столько же значатся без вести пропавшими. Это официально. Но не исключено, что на момент ЧП в здании могли находиться и другие люди.

Продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании колледжа экономики.

Напомним, сегодня стало известно, что в связи с пожаром полиция намерена предъявить двум лицам подозрение.



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