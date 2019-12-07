23.58 / 23.82 26.07 / 26.43
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Пожар в одесском колледже: количество погибших увеличилось до семи

18:57 7 декабря 2019 511
пожар в одесском колледже
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Число жертв пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросла до семи человек. Как сообщили в региональном главке Нацполиции, в 18.10 обнаружены еще двое погибших.

«Сейчас специалисты проводят осмотр тел и занимаются идентификацией», — сказали в главке.

Таким образом, количество погибших в настоящее время — 7 человек, еще столько же значатся без вести пропавшими. Это официально. Но не исключено, что на момент ЧП в здании могли находиться и другие люди.

Продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании колледжа экономики.

Напомним, сегодня стало известно, что в связи с пожаром полиция намерена предъявить двум лицам подозрение.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

гороскоп

Они ненавидят друг друга: самые несовместимые знаки зодиака

Гороскоп

Гороскоп на 8 декабря для всех знаков зодиака

Бабушка мучает котенка

В Харькове бабушка издевалась над котенком, а внучка выложила видео в сеть

Скандальный пранкер «Джокер» выступил на канале Медведчука с громкими заявлениями и вызвал возмущение

Скандальный пранкер "Джокер" выступил на канале Медведчука с громкими заявлениями и вызвал возмущение

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер