Происшествия

В больнице умер спасатель, пострадавший при тушении пожара в одесском колледже

Вечером в субботу, 7 декабря, в Одесской городской клинической больнице № 1 скончался 43-летний спасатель Сергей Шатохин. Он был госпитализирован 4 декабря, в день трагедии в колледже, в критическом состоянии и находился в коме.

«Медики делали все возможное, чтобы спасти ему жизнь, но, к сожалению, это было невозможно», — сказали в больнице.

Ранее «ФАКТЫ» приводили комментарий главного врача ГКБ № 1 Евгения Григорьева: «Они вместе (со студенткой. — Авт.) с большим ускорением буквально рухнули на асфальт (с выдвижной пожарной автолестницы. — Авт.) и получили очень серьезные травмы. У девушки, 16-летней Ксении Бабенко, они оказались несовместимы с жизнью: она скончалась через несколько минут после начала реанимационных мероприятий».

Напомним, сегодня вечером были найдены тела еще двух жертв трагедии в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Таким образом, общее число погибших достигло восьми. Остается неизвестной судьба семи человек.

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