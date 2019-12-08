Спорт

Биатлон в Эстерсунде: онлайн-видеотрансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира

В воскресенье, 8 декабря, в шведском Эстерсунде женской эстафетой 4×6 км завершится первый этап Кубка мира по биатлону.

Честь Украины, которая выйдет на дистанцию под 8-м стартовым номером, в гонке с участием 21 команды будут представлять: на первом этапе — Анастасия Меркушина, на втором — серебряный призер индивидуальной гонки в Эстерсунде Юлия Джима (на фото), на третьем — Вита Семеренко и на четвертом — Дарья Блашко.

Прямую видеотрансляцию женской эстафеты смотрите на сайте «ФАКТОВ» в этой новости (начало — в 16:30), а также на телеканалах «UA: Перший», «Евроспорт 1» и «Беларусь 5».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Украина ворвалась в топ-6 мужской эстафеты на этапе Кубка мира.

Фото biathlon.com.ua

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