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Спорт

Биатлон в Эстерсунде: онлайн-видеотрансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира

19:57 6 декабря 2019 231
Руслан Ткаленко
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В субботу, 7 декабря, в шведском Эстерсунде состоится первая в рамках стартовавшего Кубка мира по биатлону классическая эстафета. Мужчины преодолеют дистанцию 4×7,5 км.

Честь Украины, которая уйдет на трассу под 10-м стартовым номером, в гонке с участием 26 команд будут представлять: на первом этапе — Артем Тищенко, на втором — Артем Прима, на третьем — Руслан Ткаленко (на фото) и на четвертом — чемпион мира Дмитрий Пидручный.

Прямую видеотрансляцию мужской эстафеты смотрите на сайте «ФАКТОВ» в этой новости (начало — в 18:30), а также на телеканалах «UA: Перший», «Евроспорт 1» и «Беларусь 5».

В воскресенье, 8 декабря, на этапе Кубка мира состоится женская эстафета (начало — в 16:30). Напомним, что Юлия Джима уже принесла Украине первую медаль Кубка мира-2019/2020.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Пидручный показал лучший в своей карьере результат в индивидуальной гонке.

Фото biathlon.com.ua

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