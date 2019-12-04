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Спорт

Биатлон в Эстерсунде: онлайн-видеотрансляция женской индивидуальной гонки

7:13 5 декабря 2019 16
Биатлон в Эстерсунде&nbsp;— женская индивидуальная гонка
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В четверг, 5 декабря, состоится очередной старт на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде. В женской индивидуальной гонке на 15 км с четырьмя огневыми рубежами Украину среди 103 участниц представят пять биатлонисток: Валя Семеренко уйдет на дистанцию под 18-м стартовым номером, Вита Семеренко (на фото) — под 43-м, Дарья Блашко — под 73-м, Юлия Джима — под 74-м и Анастасия Меркушина — под 84-м.

Отметим, что по итогам первых гонок стартового этапа Кубка мира в Эстерсунде наша Вита Семеренко, набрав 31 очко, располагается на десятом месте в общем зачете.

Прямую видеотрансляцию женской «индивидуалки» смотрите на сайте «ФАКТОВ» (начало — в 17:15), а также на телеканалах «UA:Перший», «Евроспорт 1» и «Беларусь 5».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Дмитрий Пидручный завершил индивидуальную гонку в топ-20.

Фото biathlon.com.ua

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