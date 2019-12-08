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"Главное — попа и грудь": Топалов объяснил, чем его привлекла Тодоренко
Известный российский певец Влад Топалов, который еще недавно умилял признаниями о своей жене Регине Тодоренко, решил разоткровенничать и поделиться правдой о том, чем его, 34-летнего холостяка в расцвете сил привлекла супруга, 29-летняя телеведущая Регина Тодоренко.
Оказалось, что подобно большинству представителей сильной половины человечества, экс-солиста группы «Smash!!» не интересуют интеллектуальные способности девушек.
«Главное в девушке — это попа и грудь», — отметил музыкант, отвечая на вопрос корреспондента издания Peopletalk. Свою супругу с сыном он назвал «самым главным в жизни». При этом роды Тодоренко экс-партнер Сергея Лазарева охарактеризовал как «самый неловкий момент».
Следует признать, что Влад во многом прав: Регина Тодоренко действительно может похвастаться отличной фигурой. Экс-ведущая «Орла и решки» отличается стройностью, однако при этом является счастливой обладательницей большой груди. Любопытно, что за время беременности Тодоренко поправилась на 18 килограммов, однако в течение нескольких месяцев ей удалось вернуться к прежней форме.
«Я очень волнующаяся и тревожная мать. Никогда не подумала бы, что стану сумасшедшей мамашей с моим бесстрашием и любовью к экстриму. И да, конечно, я кормлю сына грудью. Кормить нужно, грудь от этого только лучше становится!» — не так давно призналась сама Регина.
Напомним, наследник Топалова и Тодоренко появился на свет год назад, 5 декабря 2018 года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ноябре Регина Тодоренко сверкнула грудью, получив награду в Москве.
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