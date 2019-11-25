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Влад Топалов умилил признанием о Тодоренко
Известный российский певец Влад Топалов умилил признанием о своей жене Регине Тодоренко, показавшей недавно подросшего сына Михаила. Музыкант не перестает восхищаться своей супругой, которая успевает заботиться о малыше и муже, уделять внимание родным, много работать, развиваться и при этом отлично выглядеть. Влад говорит, что не понимает, как Регина умудряется все успевать. Он признался, что жена с момента рождения сына не спала полноценно ни одной ночи.
«До появления у меня сына, я и представить себе не мог какой это титанический труд — быть матерью. Регина не спит вот уже почти год! Вообще. Она не спала НИ единой ночи целиком за 365 дней!!! В это невозможно поверить и просто не укладывается в голове. При этом она умудряется заботиться обо мне, о нашем сыне, обо всех своих родственниках, обо всех МОИХ родственниках, обо всех моих и своих друзьях. Успевает ходить на курсы по детскому плаванию, по детской психологии, по детскому еще чему-то. Успевает снимать свое шоу, учиться, ходить на тренинги, следить, чтобы я ходил на тренинги, заниматься йогой, плаванием, спортом… Я могу продолжать долго, так как это всего лишь часть списка, но вы вряд ли мне поверите», — написал Влад.
Для мужа Регина — идеал, которым он готов восторгаться каждый день. «Я восхищаюсь ею КАЖДЫЙ день. Я засыпаю — она еще занимается делами, я просыпаюсь — она уже с сыном. Поэтому, я ее фотографирую всегда и везде. Ведь наша мама самая красивая ВСЕГДА!» — пишет Влад.
Напомним, Регина Тодоренко получила несколько премий, в том числе и «Женщина года». А также по, данным российского «Форбс» неплохо зарабатывает в Instagram. Правда, сама Регина позже опровергла миллионные заработки.
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