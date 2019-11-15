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Регина Тодоренко сверкнула грудью, получив награду в Москве (фото, видео)
Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно стала «Женщиной года» в России, получила еще одну награду.
На этот раз Регина победила в номинации «Герой из Сети» премии российского журнала ОК! Awards «Больше чем звезды».
Получать награду Регина пришла со своим мужем – музыкантом Владом Топаловым.
Она выбрала для этого кокетливый наряд, подчеркивающий пышную грудь. Кстати, грудь Тодоренко сверкала блестками, а когда телеведущая радостно танцевала с наградой – подпрыгивала вместе со своей хозяйкой.
Кстати, на снимках, сделанных в этот вечер, Регина в разных украшениях. Но подарок это или просто реклама — не уточняется.
Отметим, что Регина в соцсетях эмоционально поблагодарила поклонников за поддержку, а вот ее муж обратился к организаторам премии. «Спасибо огромное, Вадим Верник и okmagazine.ru за вашу поддержку и оказанное доверие. Классный вечер! Красивый! С юмором и музыкой. Спасибо за высокую оценку моей жены! Это было здорово», — написал он.
Напомним, что ранее Тодоренко поделилась интимными подробностями жизни с Топаловым.
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